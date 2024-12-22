Σαφή μηνύματα προς τις ΗΠΑ και τη Δύση για τους όρους και τις βάσεις πάνω στις οποίες είναι έτοιμος -όπως δήλωσε- να εξομαλύνει τις σχέσεις της Ρωσίας μαζί τους, έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο VGTRK και στον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος, προκειμένου να θέσει το πλαίσιο μίας ενδεχόμενης συζήτησης, που είναι πολύ πιθανό να γίνει με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επικαλέστηκε επιστολή του τότε υπουργού Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας του 19ου αιώνα, Αλεξάντερ Γκορτσάκοφ, στην οποία αναγράφονταν -μεταξύ άλλων- τα εξής: «Η Ρωσία δεν είναι θυμωμένη. Η Ρωσία συγκεντρώνεται».

«Είναι δυνατόν να κάνουμε τα πάντα κατόπιν επιθυμίας. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ποτέ αυτή την επιθυμία», τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους. «Όλα αλλάζουν στις διεθνείς σχέσεις και μόνο τα συμφέροντα παραμένουν αμετάβλητα, στην προκειμένη περίπτωση τα συμφέροντα της Ρωσίας και του λαού της», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Αν δούμε ότι η κατάσταση αλλάζει με τρόπο ώστε να υπάρχουν ευκαιρίες και προοπτικές για την οικοδόμηση σχέσεων με άλλες χώρες, τότε είμαστε έτοιμοι για αυτό. Δεν είναι θέμα δικό μας, αλλά θέμα δικό τους», τόνισε ο Πούτιν.

Σε μία προσπάθεια να συγκρίνει τις δύο εποχές και να τονίσει τις ομοιότητές τους για το διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, ο πρόεδρος της Ρωσίας υπενθύμισε ότι μετά τον πόλεμο της Κριμαίας του 1853-1856, όταν επιβλήθηκαν μια σειρά περιορισμών στη Ρωσία, πολλοί εκτίμησαν -και τότε- ότι η Ρωσία απομονώθηκε.

«Απαντώντας σε αυτό», τόνισε είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, «ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας Αλεξάντερ Γκορτσάκοφ έστειλε μια επιστολή με τα εξής λόγια: "Η Ρωσία δεν είναι θυμωμένη. Η Ρωσία συγκεντρώνεται". Σταδιακά, καθώς η Ρωσία συγκεντρωνόταν, ανέκτησε όλα τα δικαιώματά της και δυνάμωσε στη Μαύρη Θάλασσα και ούτω καθεξής».

Επιμένοντας στα ιστορικά γεγονότα του 19ου αιώνα, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε το γεγονός ότι ορισμένοι ιστορικοί, τότε, περιέγραψαν τον πόλεμο της Κριμαίας ως «Παγκόσμιο Πόλεμο Μηδέν», καθώς σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις συμμετείχαν σε αυτόν εναντίον της Ρωσίας. «Ωστόσο», όπως επεσήμανε ο Πούτιν, «η κατάσταση άλλαξε και αυτές οι ίδιες χώρες έγιναν σύμμαχοι της Ρωσίας κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο». «Όλα αλλάζουν και μόνο τα συμφέροντα παραμένουν αναλλοίωτα», κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη ιστορία και στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. «Η προηγούμενη γενιά Ρώσων πολιτικών επέλεξε την πορεία προς την καταστροφή της χώρας για να ενταχθεί στον λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο, αλλά αυτό ήθελε η Δύση», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

«Στη νεότερη ιστορία, περάσαμε την περίοδο που η προηγούμενη γενιά των πολιτικών μας, κατά την άποψή μου, χάραξε πορεία ακόμη και προς την καταστροφή της χώρας τους με την ελπίδα ότι η Ρωσία θα γινόταν μέρος του λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου. αυτό ήθελε ο πολιτισμένος κόσμος», είπε και πρόσθεσε:

«Μόλις οι δυνατότητες της Ρωσίας μειώθηκαν και έγινε πιο αδύναμη, άρχισαν να την καταστρέφουν αντί να την κάνουν δίκαιο εταίρο σε αυτόν τον πολιτισμένο κόσμο».

«Δυστυχώς, έτσι είναι ρυθμισμένος ο κόσμος, τουλάχιστον σήμερα. Και αν χτίσουμε σχέσεις με κάποιον, θα τις οικοδομήσουμε μόνο με βάση τα συμφέροντα του ρωσικού κράτους», κατέληξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στέλνοντας μηνύματα προς τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ που αναλαμβάνει σε λίγες ημέρες τα ηνία, αλλά και τις δυτικές χώρες και τις σχέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα.

