Ο κατηγορούμενος «είχε απειλήσει προηγουμένως να κάνει κάτι που θα τραβούσε διεθνή προσοχή».

Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η αστυνομία είχε έρθει σε επαφή με τον ύποπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι εισήλθε με το αυτοκίνητο σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο και σκότωσε πέντε άτομα.

Ο Χριστιαν Πέγκελ, υπουργός Εσωτερικών της Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, δήλωσε ότι οι αρχές αναζητούσαν σχετικές πληροφορίες για τον ύποπτο, που αναφέρεται στα γερμανικά ΜΜΕ ως Ταλέμπ Α.

Ο 50χρονος, του οποίου το επώνυμο παραμένει κρυφό λόγω γερμανικών νόμων, έζησε στη Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία μεταξύ του 2011 και Ιανουαρίου 2016.

Ο κ. Πέγκελ είπε ότι αυτό ήταν πιθανώς μέρος της εκπαίδευσής του για να γίνει εξειδικευμένος γιατρός.

Δύο «επίμαχα» περιστατικά

Ο αξιωματούχος στη συνέχεια ανέφερε δύο περιστατικά όπου ο ύποπτος ήρθε σε επαφή με την αστυνομία.

Ο ύποπτος «αναφέρθηκε στη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης»

Τον Απρίλιο του 2023, ο Ταλέμπ Α κατηγορήθηκε για «διατάραξη της δημόσιας τάξης για απειλή διάπραξης εγκληματικών πράξεων».

Ο κ. Πέγκελ είπε ότι αυτό πιθανώς είχε «σχέση με διαφωνία με το Ιατρικό Επιμελητήριο», αλλά ο ύποπτος είχε «απειλήσει να κάνει κάτι που θα τραβούσε τη διεθνή προσοχή» και αναφέρθηκε στην επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης.

Τρία άτομα σκοτώθηκαν στην επίθεση του 2013 όταν δύο αυτοσχέδιες βόμβες τοποθετήθηκαν στον τερματισμό του μαραθωνίου.

Το διαμέρισμα του «οδηγού του θανάτου»

Εκδόθηκε ένταλμα για έρευνα στο διαμέρισμα του Ταλέμπ Α, αλλά «δεν βρέθηκαν στοιχεία που να υποδεικνύουν προετοιμασία για τη διάπραξη τέτοιου εγκλήματος, ούτε υπήρχαν στοιχεία για ισλαμιστικές τάσεις».

Ο γιατρός είπε ότι θα κάνει κάτι «που οι άνθρωποι θα το θυμούνται για πολύ καιρό»

Σε ένα ξεχωριστό περιστατικό τον επόμενο χρόνο, ο ύποπτος επικοινώνησε με δημόσια αρχή στο Στράλσουντ ζητώντας οικονομική υποστήριξη για τα έξοδα διαβίωσής του.

Ο κ. Πέγκελ είπε: «Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι προσπαθώντας να εξασφαλίσει αυτή τη χρηματοδότηση, ζητώντας υποστήριξη για το αίτημά του, είπε ότι θα πραγματοποιήσει ενέργειες που θα τραβούσαν διεθνή προσοχή και ότι οι άνθρωποι θα το θυμόντουσαν για πολύ καιρό».

Ακολούθησε συζήτηση για την ανασκόπηση της ριζοσπαστικοποίησης, που χρησιμοποιείται όταν η αστυνομία πιστεύει ότι κάποιος μπορεί να είναι δυνητική απειλή, με τον ύποπτο.

Του είπε τότε ότι οι αρχές θα τον παρακολουθούσαν, είπε ο κ. Πέγκελ.

Πηγή: skai.gr

