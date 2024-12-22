Οι φοιτητές του πανεπιστημίου του Βελιγραδίου διοργάνωσαν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας σε κεντρική πλατεία της πόλης.

Είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια στη Σερβία. Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα με καταλήψεις στις σχολές των τεσσάρων δημόσιων πανεπιστημίων. Βασικό αίτημα είναι η απόδοση ποινικών και πολιτικών ευθυνών για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ όταν τη 1η Νοεμβρίου κατέρρευσε τμήμα της οροφής σκοτώνοντας 15 ανθρώπους. Η τραγωδία συνέβη τρεις μήνες αφού τέθηκε σε λειτουργία ο σταθμός μετά από ανακαίνιση που διήρκησε τρία χρόνια.

Οι φοιτητές έφτασαν στην πλατεία «Slavia» από τις σχολές τους οργανωμένα. Κρατούσαν πλακάτ όπου απεικονίζονταν ματωμένα χέρια και όπου αναγράφονταν συνθήματα κατά της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της αλαζονείας της εξουσίας. Στην συγκέντρωση των φοιτητών συμμετείχαν οργανωμένα και οι ηθοποιοί θεάτρων του Βελιγραδίου όπως και εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων από το εσωτερικό της Σερβίας. Συμμετείχαν επίσης και χιλιάδες απλοί πολίτες εκφράζοντας με την παρουσία τους την υποστήριξη τους στα αιτήματα των φοιτητών.

Στη συγκέντρωση δεν έγιναν ομιλίες και τηρήθηκε μόνο σιγή 15 λεπτών στη μνήμη των 15 θυμάτων της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ. Στη συνέχεια οι φοιτητές διαλύθηκαν ήρεμα.

Τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς προσπάθησε να κατευνάσει την οργή των φοιτητών δηλώνοντας ότι αποδέχεται όλα τα αιτήματα τους. Έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφα που αφορούν την ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ και αύξησε τον προϋπολογισμό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 20% που αποτελούσε επίσης ένα από τα αιτήματα. Οι φοιτητές δεν πείστηκαν και προσπάθησαν να πλήξουν το κύρος του Βούτσιτς ζητώντας του «να σταματήσει να παραβιάζει το Σύνταγμα και να μην αναλαμβάνει αρμοδιότητες που δεν του ανήκουν». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανήλθε πριν δύο ημέρες προσφέροντας στους φοιτητές επιδοτούμενα, χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Η προσφορά αυτή αντί να λειτουργήσει δελεαστικά και να διχάσει, εκλήφθηκε ως προσβλητική και συσπείρωσε ακόμη περισσότερο το φοιτητικό κίνημα.

Οι φοιτητές δεν μπορούν να συγχωρήσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την δήλωση που έκανε όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις που υποστήριξε πως χρηματίζονται από διάφορα κέντρα στο εσωτερικό και το εξωτερικό για να ανατρέψουν την κυβέρνηση και να προκαλέσουν χάος στη χώρα.

Φοιτητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Σερβίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

