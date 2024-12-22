Όταν ο ηγέτης των Σύριων ανταρτών Αχμέντ αλ-Σαράα έφτασε στη Δαμασκό και έδωσε μια νικητήρια ομιλία μετά από μια αστραπιαία στρατιωτική εκστρατεία που σάρωσε τη χώρα και ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, μια φράση του πέρασε για κάποιους απαρατήρητη. Αυτή ήταν η αναφορά του σε ένα παράνομο ναρκωτικό που έχει πλημμυρίσει τη Μέση Ανατολή τα τελευταία δέκα χρόνια, το Captagon.

«Η Συρία έχει γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός Captagon στη Γη», είπε. «Και σήμερα, η Συρία πρόκειται να εξαγνιστεί με τη χάρη του Θεού».

Αν και το ναρκωτικό αυτό είναι άγνωστο εκτός Μέσης Ανατολής, το Captagon είναι ένα εθιστικό χάπι που μοιάζει με αμφεταμίνη, το οποίο αποκαλείται και «κοκαΐνη του φτωχού».

Η παραγωγή του έχει πολλαπλασιαστεί στη Συρία εν μέσω μιας οικονομίας που έχει καταρρεύσει λόγω του πολέμου, των κυρώσεων και τον μαζικό εκτοπισμό Σύρων στο εξωτερικό. Οι αρχές των γειτονικών χωρών δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν το λαθρεμπόριο των τεράστιων ποσοτήτων χαπιών πέρα ​​από τα σύνορά τους.

Όλα τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η Συρία είναι η κύρια πηγή για το παράνομο εμπόριο του Captagon με ετήσια αξία που τοποθετείται στα 5,6 δισ. δολάρια (4,5 δισ. £) από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ωστόσο, η ποσότητα παραγωγής και εξαγωγής του ενίσχυε την υποψία ότι δεν ήταν απλώς έργο εγκληματικών συμμοριών - αλλά πρόκειται για μια ολόκληρη βιομηχανία που υπήρχε από πίσω και που ενορχηστρώθηκε από το ίδιο το καθεστώς.

Εβδομάδες μετά την ομιλία του αλ-Σαράα (προηγουμένως γνωστός ως Αμπού Μοχάμαντ αλ Γκολάνι), έχουν έρθει στη δημοσιότητα εντυπωσιακές εικόνες που υποδηλώνουν ότι η υποψία αυτή είναι σωστή.

Βίντεο που γυρίστηκαν από Σύρους να κάνουν επιδρομές σε ακίνητα που φέρεται ότι ανήκουν σε συγγενείς του Άσαντ δείχνουν δωμάτια γεμάτα χάπια να παρασκευάζονται και να συσκευάζονται, κρυμμένα σε ψεύτικα βιομηχανικά προϊόντα.

Άλλα πλάνα δείχνουν «βουνά» χαπιών που βρέθηκαν σε μια συριακή στρατιωτική αεροπορική βάση, που πυρπολήθηκε από τους αντάρτες.

Το ερώτημα που προκύπτει τώρα, σύμφωνα με το BBC είναι πώς ο Αχμέντ αλ-Σαράα και η ομάδα του, Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), θα αντιμετωπίσουν τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων στη Συρία και σε όλη τη Μέση Ανατολή που είναι εθισμένοι στο Captagon οι οποίοι μπορεί ξαφνικά να βρεθούν χωρίς προμήθειες;

Η Caroline Rose, ειδικός στη συριακή διακίνηση ναρκωτικών στο New Lines Institute, έχει ανησυχίες σχετικά με αυτό. «Ο φόβος μου είναι ότι θα καταστείλουν πραγματικά την προσφορά και δεν θα προσπαθήσουν απαραίτητα να κάνουν οποιοδήποτε είδος μείωσης της ζήτησης».

Αλλά υπάρχει επίσης ένα ευρύτερο ερώτημα: τι επιπτώσεις θα έχει η απώλεια ενός τόσο επικερδούς εμπορίου στην οικονομία της Συρίας; Και καθώς αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτό απομακρύνονται, πώς θα κρατήσει μακριά ο αλ-Σαράα άλλους εγκληματίες που περιμένουν για να τους αντικαταστήσουν;

Καθώς οι ηγέτες των ανταρτών της Συρίας εδραιώνουν την εξουσία τους στα κρατικά όργανα, φαίνεται ότι έχουν πλήρη επίγνωση των θετικών σημάτων που στέλνουν σε επιφυλακτικά γειτονικά κράτη όταν υπόσχονται να πατάξουν το εμπόριο του Captagon. Αλλά αυτή η απότομη διακοπή μπορεί να απομακρύνει ακόμα περισσότερο τη χώρα από μια κερδοφόρα εγκληματική επιχείρηση μετά από τόσα χρόνια, όταν αυτή ενθαρρύνθηκε από το ίδιο το κράτος.

Ο Issam Al Reis ήταν μεγάλος μηχανικός στον συριακό στρατό μέχρι που αυτομόλησε στην αρχή της εξέγερσης κατά του καθεστώτος Άσαντ και πέρασε χρόνο ερευνώντας το εμπόριο του Captagon. Πιστεύει ότι η HTS δεν θα χρειαστεί να κάνει πολλά για να σταματήσει το εμπόριο αρχικά «επειδή οι κύριοι παίκτες έχουν φύγει» και έχει ήδη σημειωθεί δραματική πτώση στις εξαγωγές Captagon - αλλά προειδοποιεί ότι «νέα παιδιά» μπορεί να περιμένουν για να το αγοράσουν. Γι΄αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μειωθεί και η ζήτηση.

Αυτό θα είναι ιδιαίτερα προβληματικό εάν δεν αντιμετωπιστεί και η πλευρά της ζήτησης. Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για επενδύσεις στην αποκατάσταση από τη στιγμή που η HTS έλεγχε την επαρχία Idlib στη βορειοδυτική Συρία, σύμφωνα με την Caroline Rose. «[Υπήρχε μια] πολύ κακή εικόνα για την προσπάθεια αντιμετώπισης της κατανάλωσης Captagon», λέει.

Επίσης, υποστηρίζει ότι έχει ήδη αυξηθεί ένα άλλο ναρκωτικό που διακινείται μέσω της Συρίας.

«Πιστεύω ότι πολλοί χρήστες θα αναζητήσουν την κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη ως εναλλακτική λύση, ειδικά οι χρήστες που έχουν ήδη δημιουργήσει μια ανοχή στο Captagon και χρειάζονται κάτι που είναι λίγο πιο δυνατό».

Το άλλο πρόβλημα, όπως επισημαίνει ο Issam Al Reis είναι οικονομικό. Όπως λέει: «Οι Σύροι χρειάζονται τα χρήματα».

Η ελπίδα του είναι ότι η διεθνής κοινότητα θα βοηθήσει να αποτραπεί η είσοδος ανθρώπων στο εμπόριο ναρκωτικών μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας και της χαλάρωσης των κυρώσεων.

Όμως η κ. Rose υποστηρίζει ότι οι νέοι ηγέτες θα πρέπει να εντοπίσουν «νέους και εναλλακτικούς οικονομικούς δρόμους για να ενθαρρύνουν τους Σύρους να συμμετέχουν στη νόμιμη επίσημη οικονομία».

Πηγή: skai.gr

