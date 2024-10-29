Πρόβα πυρηνικού πολέμου από τον ρωσικό στρατό έπειτα από εντολή του Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους ικανούς να εξαπολύσουν ένα «μαζικό» πλήγμα σε μια αυστηρή προειδοποίηση προς τη Δύση λίγες εβδομάδες αφότου η Μόσχα άλλαξε το πυρηνικό δόγμα της.

Οι στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας διεξήχθησαν με εκτοξεύσεις διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Yars από το κοσμοδρόμιο Plesetsk στα βορειοδυτικά μέχρι το πεδίο δοκιμών Kura στην Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή.

Russian President Vladimir Putin oversaw large-scale nuclear drills that simulated retaliatory strikes involving Yars missiles.



The exercises included practice launches from submarines and strategic bombers.



Ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ προειδοποίησε τη Δύση ότι η άσκηση ήταν για να δείξει πώς η Ρωσία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει «ένα μαζικό πυρηνικό χτύπημα από στρατηγικές επιθετικές δυνάμεις ως απάντηση σε ένα πυρηνικό χτύπημα του εχθρού».

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι Sineva και Bulava εκτοξεύτηκαν από υποβρύχια στις θάλασσες του Μπάρεντς και του Οχότσκ. Τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS, ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, εκτόξευσαν πυραύλους Κρουζ.

Πυρηνικά υποβρύχια, ένα σύστημα διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Yars (ICBM) και δύο βομβαρδιστικά Tu-95MS συμμετείχαν στις ασκήσεις στρατηγικής πυρηνικής αποτροπής της Ρωσίας, σύμφωνα με τον αρχηγό του ρωσικού γενικού επιτελείου Βαλερί Γκερασίμοφ.

«Σύντροφε Ανώτατε Διοικητή, η εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα στρατηγικό υποβρύχιο μεταφοράς πυραύλων του Στόλου του Ειρηνικού, ένα οδικό κινητό στρατηγικό σύστημα πυραύλων Yars, ένα στρατηγικό υποβρύχιο μεταφοράς πυραύλων του Βόρειου Στόλου και δύο στρατηγικά πυραύλους Tu-95MS βομβαρδιστικά», είπε ο Γκερασίμοφ απευθυνόμενος στον Πούτιν.

Ο Πούτιν δήλωσε νωρίτερα ότι ήταν απαραίτητο να διατηρήσει τις στρατηγικές του δυνάμεις «συνεχώς έτοιμες για μάχη» και επαίνεσε τα πλεονεκτήματα των νεότερων εκδόσεων ρωσικών πυραύλων που μπορούν να παρακάμψουν τα συστήματα αεράμυνας.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές, ο Πούτιν επέβλεψε προσωπικά ορισμένες από τις εκτοξεύσεις την Τρίτη μέσω μιας σύνδεσης βίντεο, ανέφερε η ρωσική υπηρεσία ειδήσεων TASS.

Ο αρχηγός του Κρεμλίνου επεσήμανε ότι η Ρωσία θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα μόνο ως «ακραίο και εξαιρετικό μέτρο», αλλά συνέχισε προσθέτοντας ότι χρησιμεύουν ως «αξιόπιστος εγγυητής της κυριαρχίας και της ασφάλειας» του έθνους.

«Δεδομένης της αύξησης των γεωπολιτικών εντάσεων, της εμφάνισης νέων εξωτερικών απειλών και κινδύνων, είναι σημαντικό να έχουμε σύγχρονες στρατηγικές δυνάμεις που είναι διαρκώς έτοιμες για πόλεμο».

«Θα μεταφέρουμε συστηματικά νέα πυραυλικά συστήματα που... έχουν υψηλότερη ακρίβεια, μειωμένο χρόνο προετοιμασίας εκτόξευσης και - το πιο σημαντικό - αυξημένες δυνατότητες για να ξεπεραστούν τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας», κατέληξε.

Τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας διανέμονται μεταξύ εξειδικευμένων μονάδων του Ναυτικού, των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων και των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων.

Συνολικά, αυτές οι μονάδες αποτελούν την πυρηνική τριάδα της Ρωσίας υπό τις «Στρατηγικές Δυνάμεις Αποτροπής» - το πιο ισχυρό και πολυάριθμο οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων στον κόσμο.

Εκτιμάται ότι η Μόσχα έχει περίπου 5.800 πυρηνικές κεφαλές, 1.500 από τις οποίες είναι επιχειρησιακές και έτοιμες για ανάπτυξη με τον Πούτιν να δηλώνει τον Μάρτιο ότι το έθνος του ήταν έτοιμο για έναν ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο «από στρατιωτική-τεχνική άποψη».

Και οι τρεις συνιστώσες της τριάδας συμμετείχαν στις σημερινές ασκήσεις, επιβεβαίωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Yars (ICBM) εκτοξεύτηκε από το Κρατικό Δοκιμαστικό Κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ στο χώρο δοκιμών Kura στην Καμτσάτκα.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι Sineva και Bulava εκτοξεύτηκαν από το πυρηνοκίνητο στρατηγικό υποβρύχιο πυραύλων Νοβομοσκόφσκ στη Θάλασσα του Μπάρεντς και από το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Κνιάζ Όλεγκ στη Θάλασσα του Οχότσκ.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν επίσης αεροσκάφη βομβαρδισμού μεγάλου βεληνεκούς Tu-95MS, εκτοξεύοντας πυραύλους κρουζ με ικανότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Όλοι οι πύραυλοι έφτασαν στους στόχους τους και οι ασκήσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, επιβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας.



Πηγή: skai.gr

