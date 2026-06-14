Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, απειλούν να τορπιλίσουν μια επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για ένα τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως οι ισραηλινές επιθέσεις στη λιβανική πρωτεύουσα «δεν έπρεπε να είχαν συμβεί».

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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με υγειονομικές αρχές του Λιβάνου. Οι επιθέσεις ήρθαν ως απάντηση σε εκτόξευση βλημάτων της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου κατά ισραηλινού εδάφους, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι η επίθεση αυτή του Ισραήλ δεν θα μείνει ατιμώρητη.

Μετά τα πλήγματα στη Βηρυτό, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για μια «πιθανή» επίθεση στην ισραηλινή επικράτεια.

«Μετά την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Βηρυτό, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, έχει συνεχείς αξιολογήσεις της κατάστασης με όλους τους αρμόδιους διοικητές», τόνισε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ο στρατός «προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση εναντίον ισραηλινού εδάφους μέσα στις επόμενες ώρες».

Αντιδρώντας στην νέα αυτή κλιμάκωση, ο Τραμπ δήλωσε πως οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού «δεν έπρεπε να είχαν συμβεί», ζητώντας να τερματιστούν οι επιθέσεις.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλα τα μέρη θα πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες ισραηλινές επιθέσεις πουθενά στον Λίβανο, αλλά ούτε και επιθέσεις από κανένα άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ... Ας μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα!», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως εξαπολύθηκαν πλήγματα «στην Νταχίγια της Βηρυτού (...) σε απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ προς το ισραηλινό έδαφος», προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία επίθεση στο έδαφός του».

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη σήμερα για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο, αλλά δεν έχει κάνει καμία αναφορά μέχρι στιγμής σε επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτά τα εγκλήματα» δεν θα μείνουν ατιμώρητα, δήλωσε για τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις στη λιβανική πρωτεύουσα ο κυριότερος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Το Ιράν θέτει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε στις αρχές Ιουνίου ότι η χώρα του θα πλήξει τη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ στοχεύσει πόλεις στο βόρειο Ισραήλ, επικαλούμενος την υποστήριξη της Ουάσινγκτον για μια τέτοια κίνηση.

Παράλληλα σήμερα, το κρατικό λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ισραηλινές επιθέσεις σε περισσότερες από 20 πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Ναμπατίγιε στον νότιο Λίβανο, τόσο πριν όσο και μετά τις ισραηλινές προειδοποίησεις για εκκένωση περίπου 30 πόλεων.

Οι νέες εχθροπραξίες θέτουν σε κίνδυνο τις ειρηνευτικές συνομιλίες Τεχεράνης - Ουάσινγκτον και με επικείμενη συμφωνία.

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα υπογράψουν μια συμφωνία με το Ιράν σήμερα, ανημέρα των γενεθλίων του, για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο οι πληροφορίες από τις δύο πλευρές για μια πιθανή αρχική συμφωνία --που θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο-- συνεχίζουν να εμφανίζουν αποκλίσεις, ενώ το ίδιο το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές. Η εχεράνη δεν επιβεβαίωσε ότι η υπογραφή, όπως είπε ο Τραμπ, θα γίνει σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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