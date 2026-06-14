Συγκινημένος Χάμιλτον: Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Ferrari που με σήκωνε όποτε έπεφτα

Έσπασε την κυριαρχία της Mercedes και φώναξε «παρούσα» στη μάχη του τίτλου της φετινής Formula 1 η Ferrari, με τον Λιούις Χάμιλτον να γράφει ιστορία και να πανηγυρίζει την παρθενική του νίκη πίσω από το τιμόνι της Scuderia.

Μετά το τέλος του Grand Prix της Βαρκελώνης, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, ευχαριστώντας άπαντες στο «στρατόπεδο» της ιταλικής ομάδας για τη στήριξη και την πίστη τους προς το πρόσωπό του.

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ομάδα μου και όλους πίσω στο εργοστάσιο της Ferrari και σε όσους με πίστεψαν. Ξεκίνησα αυτό το όνειρο πέρυσι και έμοιαζε ακατόρθωτο. Αλλά δεν τα παράτησα, μαζί και με την ομάδα μου που συνεχώς με σήκωνε όποτε έπεφτα. Κάναμε αλλαγές και ορισμένες βελτιώσεις. Επιπλέον, έχουμε την καλύτερη βάση υποστηρικτών και είναι όλα όσα θα μπορούσε κανείς να ζητήσει».

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