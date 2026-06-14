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Ελεύθεροι υπό όρους οι κατηγορούμενοι για το παράνομο εργαστήριο ντόπινγκ στο Χαλάνδρι

Ελεύθερος με όρους ο φαρμακοποιός που κατηγορείται για το παράνομο εργαστήριο ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Ελεύθεροι κι οι άλλοι 8 κατηγορούμενοι

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Χαλάνδρι: Ελεύθεροι με όρους οι κατηγορούμενοι παράνομοy εργαστήριοy ντόπινγκ

Ελενα Γαλάρη

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50 χιλιάδων ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλα νόμιμη.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι.

Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1000 ευρώ. 

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TAGS: ντόπινγκ φάρμακα Χαλάνδρι
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