Οι δημόσιες ευχές Νετανιάχου στον Τραμπ, για τα γενέθλιά του

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ευχήθηκε δημόσια στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, για τα 80ά γενέθλιά του, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Χρόνια πολλά Ντόναλντ. Φέτος τα γενέθλιά σου γιορτάζονται σε μια ευοίωνη στιγμή», έγραψε ο Νετανιάχου, συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφία των δύο ηγετών να δίνουν τα χέρια.

Happy birthday Mr. @POTUS,

Happy birthday Donald.



This year your birthday comes at an auspicious time.



America celebrates 250 years of freedom -

a great nation built on liberty and faith.



I wish you continued strength and vigor as you lead America towards a bright future of… pic.twitter.com/PEU1hwSSub — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 14, 2026

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «ένα μεγάλο έθνος χτισμένο πάνω στην ελευθερία και την πίστη».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχήθηκε ακόμη στον Τραμπ «δύναμη και σθένος» ώστε να συνεχίσει να οδηγεί την Αμερική «σε ένα λαμπρό μέλλον ειρήνης μέσω ισχύος», ενώ υπογράμμισε τη σημασία της συμμαχίας ΗΠΑ – Ισραήλ.

Το μήνυμα δημοσιεύεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα στον Λίβανο, παρά τις εκκλήσεις του Τραμπ για αποκλιμάκωση και ενώ, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, επίκειται συμφωνία ειρήνης που θα μπορούσε να ανακοινωθεί την Κυριακή.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από τον Λευκό Οίκο για τις ισραηλινές επιθέσεις. Το γραφείο του Νετανιάχου υποστήριξε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

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