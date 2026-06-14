Ο Ζελένσκι συζήτησε για τον πόλεμο και τη διπλωματία σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε για τον πόλεμο, τη διπλωματία και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε την Κυριακή με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης τις ευχές του για τα γενέθλια του Τραμπ, ο οποίος συμπλήρωσε τα 80 του χρόνια σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που διήρκεσε περίπου 30 με 35 λεπτά, όπως δήλωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ουκρανού προέδρου, Ντμίτρο Λίτβιν.

Πηγή: skai.gr

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