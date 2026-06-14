Τραμπ: Αναμένεται υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν τις επόμενες ώρες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε στο Fox News ότι αναμένεται συμφωνία με το Ιράν τις επόμενες ώρες.

Εν τω μεταξύ, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι ο Τραμπ είπε στον Βλαντίμιρ Πούτιν πως η συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά και ότι ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλό δρόμο για σήμερα Κυριακή, παρά την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό και την απειλή του Ιράν για αντίποινα.

Όπως σημειώνει το Axios, ο Τραμπ προσπαθεί να σώσει μια συμφωνία που παραλίγο να καταρρεύσει τη στιγμή που το Ισραήλ επιτέθηκε στη Βηρυτό, βασιζόμενος στη διπλωματία και στα δημόσια μηνύματα για να επιτύχει την υπογραφή της. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία σήμερα.

«Αναστάτωσε τα πράγματα. Καθυστέρησε την υπογραφή κατά μερικές ώρες. Έπρεπε να γίνει τώρα. Τώρα έχει προγραμματιστεί για σε λίγες ώρες (σ.σ. η υπογραφή της συμφωνίας», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία.

Σύμφωνα με πληροφορέις από τον λευκό Οίκο, η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί ψηφιακά μέσα στις επόμενες 2-3 ώρες.

Νωρίτερα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου κάλεσε το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να σταματήσουν τις μεταξύ τους επιθέσεις, μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, το οποίο, όπως είπε, δεν έπρεπε να είχε συμβεί.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρή και ασήμαντη, κανείς δεν τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε, και δεν πρέπει να διαταραχτεί αυτή τη σημαντική διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ακόμη, σημείωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά και θα «φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

«Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ. Ας μην την τινάξουμε στον αέρα!».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη· κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε, και δεν πρέπει να διαταραχτεί αυτή τη σημαντική διαδικασία. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε άλλες επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ. Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης — Ας μην την τινάξουμε στον αέρα! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Υπενθυμίζεται ότι οι IDF ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι έπληξαν μια τοποθεσία υποδομής της Χεζμπολάχ στη Νταχίγια (νότια προάστια) της Βηρυτού.

Πηγή: skai.gr

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