Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στη διάρκεια ομιλίας του την Τετάρτη στο 27ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι η καταδίκη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οδήγησε σε αύξηση των ποσοστών του.

«Αυτό δείχνει ότι ο αμερικανικός λαός δεν πιστεύει στο δικαστικό σύστημα», τόνισε ο Πούτιν. «Είναι προφανές σε όλο τον κόσμο ότι η δίωξη του Τράμπ, ειδικά η καταδίκη του για κατηγορίες που βασίζονται σε γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από χρόνια, χωρίς άμεσες αποδείξεις, πρόκειται για κατάχρηση του δικαστικού συστήματος στην πολιτική», σημείωσε ο Πούτιν.

Μιλώντας για τις επερχόμενες εκλογές στις ΗΠΑ, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν έχει σημασία για τη Μόσχα ποιος θα κερδίσει, ενώ πρόσθεσε ότι η Ρωσία «δεν θα ανακατευτεί στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ».

«Θα συνεργαστούμε με οποιονδήποτε πρόεδρο εκλέξει ο αμερικανικός λαός», είπε ο Πούτιν, απαντώντας σε ερωτήσεις διεθνών δημοσιογράφων στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.



