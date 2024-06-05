Ο Τραμπ «πέρασε» την πρώτη εκλογική δοκιμασία μετά την καταδίκη του

Ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, επιβίωσε χθες το βράδυ στην πρώτη εκλογική δοκιμασία μετά την ετυμηγορία σε βάρος του στη Νέα Υόρκη, στις προκριματικές εκλογές που διεξήχθησαν σε ορισμένες αμερικανικές πολιτείες.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο μοναδικός Ρεπουμπλικάνος που παραμένει στη μάχη για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου με τους συντηρητικούς αντιπάλους του να έχουν εδώ και καιρό παραδεχθεί την ήττα τους.

Όμως, το εκλογικό χρονοδιάγραμμα στις ΗΠΑ είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο που κάποιες πολιτείες διοργανώνουν ακόμη προκριματικές εκλογές, οι οποίες υπηρετούν στο να οριστεί επισήμως ο υποψήφιος, που θα πάρει το χρίσμα στο Συνέδριο του κόμματος τον Ιούλιο.

Αυτό συνέβη χθες στη Μοντάνα, το Νιου Τζέρσεϊ, το Νέο Μεξικό και τη Νότια Ντακότα.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επισήμως ο μοναδικός Ρεπουμπλικάνος που παραμένει στην κούρσα απέναντι στον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τα ονόματα των πρώην αντιπάλων του του συντηρητικού κόμματος εξακολουθούν και αναγράφονται στα ψηφοδέλτια, καθώς αυτά είχαν εκτυπωθεί μήνες πριν. Μια ιδιαιτερότητα την οποία ορισμένοι ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εκμεταλλεύτηκαν προκειμένου να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στο πρόσωπο του δισεκατομμυριούχου.

Επομένως, όλο το διακύβευμα των χθεσινών προκριματικών ήταν να μετρηθεί η στήριξη των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ετυμηγορία σε βάρος του. Ο Τραμπ συγκέντρωσε ένα καλό σκορ σε κάθε μία από αυτές τις πολιτείες, εξασφαλίζοντας, για παράδειγμα, ποσοστό 85% των ψήφων στο Νέο Μεξικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κρίθηκε ένοχος την περασμένη Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, στο σύνολο των κατηγοριών σε βάρος του σε μια ποινική δίκη, την πρώτη εναντίον ενός πρώην προέδρου των ΗΠΑ, για την παραποίηση εγγράφων, με στόχο να αποκρύψει τις πληρωμές που έγιναν για να εξαγοραστεί η σιωπή μιας πρώην πρωταγωνίστριας ερωτικών ταινιών.

Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν όρισε την ανακοίνωση της ποινής την 11η Ιουλίου, τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.