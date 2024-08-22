Πούτιν: Μη με κατηγορείτε για το Κουρσκ 

Μήνυμα για τους κατοίκους του Κουρσκ, του οποίου έχουν καταλάβει 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα οι Ουκρανοί, έστειλε ο Βλάντιμιρ Πούτιν μέσω τηλεδιάσκεψης: «Μη με κατηγορείτε».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Politico, μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης σε μια συνάντηση Ρώσων πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητών των περιοχών Κουρσκ, Μπελγκορόντ και Μπριάνσκ, ο Πούτιν είπε ότι τα «θέματα ασφαλείας» που προέκυψαν στο Κουρσκ ήταν «προβλήματα που είναι ευθύνη των δυνάμεων ασφαλείας».

Τα στρατεύματα του Κιέβου εισέβαλαν στο Κουρσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία, σε μια αιφνιδιαστική επίθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οδηγώντας τον κυβερνήτη της περιοχής να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η Ουκρανία έχει καταλάβει περισσότερους από 90 ρωσικούς οικισμούς στο Κουρσκ, σύμφωνα με τον πρόεδρο Volodymyr Zelenskyy.

