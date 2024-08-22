Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η μεγάλη εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας είναι μέρος μιας συστηματικής προσπάθειας να τερματισθεί ο πόλεμος που συνεχίζεται επί 30 μήνες με τους όρους του Κιέβου.
Ο Ζελένσκι είπε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Κίεβο ότι η εισβολή της 6ης Αυγούστου καθώς και η άμυνα της Ουκρανίας στα ανατολικά της χώρας, όπου η Ρωσία έχει επικεντρώσει την επίθεσή της, αποτελούν μέρος μιας πορείας «για τον τερματισμό του πολέμου υπό τους όρους της ανεξάρτητης Ουκρανίας».
