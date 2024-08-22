Πούτιν: Η Ουκρανία προσπάθησε να χτυπήσει τον ρωσικό πυρηνικό σταθμό στο Κουρσκ

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Πέμπτη την Ουκρανία ότι επιχείρησε να χτυπήσει τον ρωσικό πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ σε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσθέτοντας ότι η Μόσχα ενημέρωσε την αρχή παρακολούθησης πυρηνικής ασφάλειας του ΟΗΕ (Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας - ΔΟΑΕ) για την κατάσταση.

«Ο εχθρός προσπάθησε να χτυπήσει τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής κατά τη διάρκεια της νύχτας», είπε ο Πούτιν σε τηλεσυνεδρίαση με ανώτατους αξιωματούχους για την κατάσταση στις ρωσικές συνοριακές περιοχές.

Ο Πούτιν, ο οποίος δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, ούτε προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, έκανε τα σχόλια σε μια συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους.



«Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας έχει ενημερωθεί, υπόσχονται να έρθουν οι ίδιοι και να στείλουν ειδικούς για να αξιολογήσουν την κατάσταση» πρόσθεσε ο Πούτιν.



Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία, η αστραπιαία εισβολή της οποίας στο Κουρσκ, τη μεγαλύτερη στη Ρωσία από ξένη δύναμη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είδε χιλιάδες ουκρανικά στρατεύματα να διασχίζουν τα δυτικά σύνορα της Ρωσίας στις 6 Αυγούστου, αιφνιδιάζοντας τη Μόσχα.



Ο Αλεξέι Σμιρνόφ, ασκών καθήκοντα κυβερνήτη της περιοχής του Κουρσκ, είπε στον Πούτιν στην ίδια συνάντηση ότι η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, που διαθέτει τέσσερις αντιδραστήρες γραφίτη RBMK-1000, είναι «σταθερή».

Ο Πούτιν ενημερώθηκε ότι 133 χιλιάδες Ρώσοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή του Κουρσκ

Από πλευράς του, ο κυβερνήτης του Μπριάνσκ Αλεξάντερ Μπογκομάζ είπε στον Πούτιν ότι οι συνοριακές δυνάμεις απέκρουσαν μια προσπάθεια ουκρανικής ομάδας σαμποτέρ να εισέλθει σε περιοχή η οποία βρίσκεται βορειοδυτικά του Κουρσκ.

Οι αρχές του Κουρσκ εγκαθιστούν καταφύγια εν μέσω της ουκρανικής εισβολής

Οι αρχές του Κουρσκ άρχισαν να εγκαθιστούν τσιμεντένια καταφύγια για να συμβάλουν στην προστασία των αμάχων εν μέσω της εισβολής ουκρανικών δυνάμεων σε αυτήν, δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ο Αλεξέι Σμιρνόφ.

Οι ρωσικές δυνάμεις πολεμούν τις ουκρανικές δυνάμεις στην Κουρσκ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, μετά τη διασυνοριακή επίθεση στη ρωσική περιφέρεια στις 6 Αυγούστου χιλιάδων στρατιωτών του Κιέβου, που είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από την περιοχή.

"Κατόπιν οδηγιών μου, η διοίκηση της πόλης Κουρσκ προσδιόρισε σημαντικά σημεία για την τοποθέτηση αρθρωτών καταφυγίων από σκυρόδεμα --σε πολυπληθή μέρη", σημείωσε ο υπηρεσιακός κυβερνήτης του Κουρσκ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Περίπου 60 στάσεις λεωφορείων θα εξοπλιστούν με αυτά, πρόσθεσε.

Ο Σμιρνόφ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία που δείχνει μια από τις τσιμεντένιες αυτές κατασκευές να παραδίδεται από ένα φορτηγό. Ο πληθυσμός της πόλης Κουρσκ υπολογίζεται σε περίπου 450.000 ανθρώπους.

Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι καταφύγια θα τοποθετηθούν και σε άλλες δύο πόλεις, τις Ζελεζνογκόρσκ και Κουρτσάτοφ. Στην τελευταία βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ. Η Ρωσία έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι προγραμματίζει επίθεση σε αυτόν, κάτι το οποίο αρνείται το Κίεβο.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι θα επισκεφθεί "την προσεχή εβδομάδα" τον σταθμό αυτόν, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ΔΟΑΕ. Ο Γκρόσι έχει απευθύνει έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή πυρηνικού ατυχήματος στο εργοστάσιο του Κουρσκ.

Ξεχωριστά Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις απέτρεψαν χθες διείσδυση Ουκρανών στρατιωτών στο ρωσικό έδαφος στα σύνορα με τη δυτική περιφέρεια Μπριάνσκ, σε απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων από το πεδίο των μαχών στην Κουρσκ.

Στο μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται κατά τη δική τους επίθεση στην ανατολική Ουκρανία, όπου επιδιώκουν να θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την περιφέρεια Ντονέτσκ.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

