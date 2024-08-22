Μπανγκλαντές: Υπό κράτηση δύο δημοσιογράφοι για "υποκίνηση βίας" σε βάρος διαδηλωτών

Δικαστήριο του Μπανγκλαντές διέταξε την προσωρινή κράτηση δύο δημοσιογράφων που κατηγορούνται για «υποκίνηση βίας» σε βάρος των φοιτητών που με τις κινητοποιήσεις τους οδήγησαν στην πτώση της πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα.

Οι δύο δημοσιογράφοι, Σακίλ Άχμεντ και Φαρζάνα Ρούπα, εργάζονταν μέχρι πρότινος στο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι Ekattor TV. Συνελήφθησαν την Τετάρτη στο αεροδρόμιο της Ντάκα ενώ ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό την Τουρκία. Κατηγορούνται για «υποκίνηση βίας» μετά την καταγγελία που έκανε εναντίον τους ένας συγγενής φοιτητή που σκοτώθηκε στις διαδηλώσεις.

Οι δικηγόροι του ενάγοντα υποστηρίζουν ότι οι δύο δημοσιογράφοι «στήριζαν αναίσχυντα» την κυβέρνηση της Χασίνα και το κόμμα Σύνδεσμος Αουάμι και ότι χρησιμοποίησαν την ιδιότητά τους για να προτρέψουν άλλους σε βίαιες ενέργειες.

«Ενθάρρυναν και στήριξαν τις ωμότητες που διέπραξε η κυβέρνηση», είπε ο δικηγόρος Όμαρ Φαρούκ Φαρούκι.

Περισσότεροι από 450 άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι περισσότεροι από πυρά αστυνομικών, τις εβδομάδες πριν από την ανατροπή της Χασίνα, στις 5 Αυγούστου. Η έκπτωτη πρωθυπουργός διέφυγε με ελικόπτερο στη γειτονική Ινδία.

Το καθεστώς της Χασίνα έχει επικριθεί από οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την καταστολή σε βάρος των διαφωνούντων και κυρίως των δημοσιογράφων.

Οι Άχμεντ και Ρούπα είναι οι πρώτοι δημοσιογράφοι που συλλαμβάνονται από τη νέα, μεταβατική κυβέρνηση του βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης Μουχάμαντ Γιουνούς. Δεκάδες άνθρωποι παρακολούθησαν τη σημερινή ακροαματική διαδικασία στο πρωτοδικείο της Ντάκα, όπου τα μέτρα ασφαλείας είχαν ενισχυθεί.

Οι φοιτητικές διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον Ιούλιο με αίτημα να τροποποιηθεί το σύστημα προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. Μέχρι τότε προτεραιότητα δινόταν σε ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού, όπως στα παιδιά όσων πολέμησαν στον πόλεμο της ανεξαρτησίας του Μπανγκλαντές από το Πακιστάν, το 1971.

Σε μια συνέντευξη Τύπου που οργανώθηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων η Ρούπα ρώτησε τη Χασίνα τι θα έκανε σε εκείνους που προσβάλλουν τους βετεράνους πολέμου. Η Χασίνα απάντησε χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές «ραζακάρ», έναν μειωτικό όρο με τον οποίο αποκαλούνται όσοι συνεργάστηκαν με τις πακιστανικές δυνάμεις το 1971. Το σχόλιο αυτό υπήρξε σημείο καμπής που γιγάντωσε τις διαδηλώσεις και προκάλεσε ένα κύμα δυσαρέσκειας για τη Χασίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

