Ένας άνδρας 32 ετών, με καταγωγή από τη Νιγηρία, επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς σήμερα στις 6 το πρωί, ώρα Ιταλίας, σε κεντρική περιοχή της Πάδοβας.

Ο άνδρας επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό και συνάδελφό του τον πυροβόλησε στα πόδια.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν υπάρχουν τρομοκρατικά κίνητρα και ο δράστης φέρεται να πάσχει από σοβαρό ψυχικό νόσημα.

Η αστυνομικοί, πριν πυροβολήσουν, προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν σπρέι πιπεριού, όπως και «τέιζερ», χωρίς να καταφέρουν να σταματήσουν τον 32χρονο.

Η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Εκτός από το τσεκούρι, ο άνδρας έφερε στην τσέπη του και δύο μαχαίρια.

Πηγή: skai.gr

