ΠΟΥ: Το 11% των εφήβων με σημάδια εθισμού στα κοινωνικά δίκτυα

Η «προβληματική» χρήση των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται μεταξύ των νέων Ευρωπαίων οι οποίοι κινδυνεύουν επίσης να αναπτύξουν εθισμό στα διαδικτυακά παιχνίδια, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Χρειάζεται να αναλάβουμε άμεσα δράση για να βοηθήσουμε τους εφήβους να σταματήσουν τη δυνητικά επιζήμια χρήση των κοινωνικών μέσων, που έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί στην κατάθλιψη, την παρενόχληση, το άγχος και σε μέτριες σχολικές επιδόσεις», σχολίασε ο διευθυντής του τμήματος Ευρώπης του ΠΟΥ, Χανς Κλούγκε, σε μια ανακοίνωσή του.

Το 2022, το 11% των εφήβων (13% των κοριτσιών και 9% των αγοριών) παρουσίαζαν σημάδια «προβληματικής χρήσης» των κοινωνικών μέσων, ενώ στο παρελθόν το ποσοστό αυτό ήταν 7%, σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε δείγμα 280.000 νέων ηλικίας 11, 13 και 15 ετών, από 44 χώρες της Ευρώπης, της κεντρικής Ασίας και του Καναδά.

Με άλλα λόγια, οι έφηβοι εμφάνιζαν συμπτώματα παρόμοια με αυτά του εθισμού: αδυναμία να ελέγξουν την υπερβολική χρήση του μέσου, αίσθημα έλλειψης και εγκατάλειψη άλλων δραστηριοτήτων για να επικεντρωθούν στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, με αρνητικές συνέπειες στην καθημερινότητά τους.

Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές μεταξύ των Ρουμάνων εφήβων ηλικίας 13-15 ετών, καθώς πλήττει το 28% από αυτούς τους νέους.

Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι Ολλανδοί έφηβοι, με ποσοστό μόλις 3%.

Μια άλλη πηγή ανησυχίες είναι το γεγονός ότι το ένα τρίτο των εφήβων παίζει καθημερινά στο διαδίκτυο και το 22% από αυτούς επί τουλάχιστον τέσσερις ώρες, αποκάλυψε ο ΠΟΥ. Από αυτά τα παιδιά, το 12% εμφανίζει «προβληματική συμπεριφορά» απέναντι στα παιχνίδια (16% για τα αγόρια, 7% στα κορίτσια).

«Είναι ουσιαστικής σημασίας να λάβουμε μέτρα για να προστατεύσουμε τους νέους ώστε να μπορούν να περιηγούνται με ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον και να είναι σε θέση να κάνουν επιλογές για τις δραστηριότητές τους στο διαδίκτυο, μεγιστοποιώντας τα οφέλη και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την ψυχική και κοινωνική ευημερία τους», ανέφερε ένα στέλεχος του ΠΟΥ Ευρώπης, η Νατάσα Αζοπάρντι-Μουσκάτ.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ υπογράμμισε τα πλεονεκτήματα που έχει η υπεύθυνη χρήση των κοινωνικών μέσων, ιδίως για εκείνους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα.

Το 36% των νέων και το 44% των κοριτσιών ηλικίας 15 ετών ανέφεραν ότι είναι σε διαρκή «ψηφιακή» επαφή με τους φίλους τους.

Ο ΠΟΥ συνέστησε στις εθνικές αρχές να βελτιώσουν το ψηφιακό περιβάλλον και τα εκπαιδευτικά μέτρα ώστε οι νέοι να προσεγγίζουν με ασφάλεια τον ψηφιακό κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

