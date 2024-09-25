Δεκάδες στρατιώτες των ΗΠΑ έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ και προετοιμάζονται για μια σειρά απρόβλεπτων εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής επιχείρησης εκκένωσης Αμερικανών πολιτών από τον Λίβανο σε περίπτωση που ξεσπάσει πόλεμος, σύμφωνα με το CNN.

Ο γραμματέας Τύπου του Πενταγώνου, Υποστράτηγος Πατ Ράιντερ, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο αμερικανικός στρατός θα αναπτύξει «ένα μικρό αριθμό στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ» στην περιοχή σε μια κίνηση «αυξημένης προσοχής». Ωστόσο, αρνήθηκε να αποκαλύψει πόσα στρατεύματα αναπτύχθηκαν, πού στάλθηκαν και σε ποιο κλάδο ανήκαν.

Η Κύπρος διαδραμάτισε βασικό ρόλο κατά την εκκένωση ξένων υπηκόων από τον Λίβανο στη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο το 2006, διευκολύνοντας την αναχώρηση και τη στέγαση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων εκείνη την περίοδο που διέφυγαν από την περιοχή της σύγκρουσης.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Γιάννης Αντωνίου, είπε στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι η Κύπρος βρίσκεται και πάλι σε ετοιμότητα για να βοηθήσει εάν χρειαστεί.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι στέλνει 700 στρατιώτες στην Κύπρο για να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο έκτακτης εκκένωσης Βρετανών πολιτών από τον Λίβανο, εάν καταστεί απαραίτητο.



Πηγή: skai.gr

