Πούτιν: Περιμένω τον Ερντογάν στη σύνοδο των BRICS τον Οκτώβριο

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι περιμένει τον Τούρκο ομόλογό του, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Καζάν τον επόμενο μήνα, για τη σύνοδο κορυφής των BRICS, του πολιτικοοικονομικού οργανισμού των μεγαλύτερων αναδυόμενων χωρών, στον οποίο θέλει να ενταχθεί η Τουρκία.

«Απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου στον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κ. Ερντογάν. Τον περιμένω στη Ρωσία, στο Καζάν. Νομίζω ότι έχουμε προγραμματίσει μια διμερή συνάντηση στις 23 Οκτωβρίου», είπε ο Πούτιν μιλώντας στον πρόεδρο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, τον Νουμάν Κουρτουλμούς, ο οποίος επισκέπτεται τη Μόσχα.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας με τη Δημοκρατία της Τουρκίας σε όλους τους τομείς», συνέχισε, χαρακτηρίζοντας «καλούς γείτονες» τη Ρωσία και την Τουρκία.

Ο Ερντογάν επισκέφθηκε για τελευταία φορά τη Ρωσία, συγκεκριμένα το Σότσι της Μαύρης Θάλασσας, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η Τουρκία, που ορισμένες φορές έχει τεταμένες σχέσεις με τους Δυτικούς συμμάχους της, ανακοίνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι υπέβαλε επισήμως αίτημα ένταξης στους BRICS.

Αυτός ο οργανισμός των αναδυόμενων χωρών είχε τέσσερα μέλη (Βραζιλία, Κίνα, Ινδία και Ρωσία) όταν ιδρύθηκε, το 2009.

Το 2010 εντάχθηκε η Νότια Αφρική και φέτος ήταν η σειρά πολλών άλλων χωρών, όπως τη Αιγύπτου και του Ιράν, που είναι οικονομικός και διπλωματικός εταίρος της Ρωσίας.

Η Τουρκία, η οποία διατήρησε στενές σχέσεις με τη Μόσχα παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, είναι το μοναδικό μέλος του ΝΑΤΟ που «χτύπησε την πόρτα» των BRICS.

Η σύνοδος του οργανισμού θα διεξαχθεί μεταξύ 22-24 Οκτωβρίου στο Καζάν.

Εκτός από τον Ερντογάν, θα παραστούν ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ο νέος πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

