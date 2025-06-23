Ένα βιολί 300 ετών, που ανήκε σε μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λονδίνου, κλάπηκε από μια παμπ του Λονδίνο στις 18 Φεβρουαρίου και έκτοτε η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τον κλέφτη.

Το πολύτιμο βιολί, κατασκευασμένο στη Φλωρεντία το 1740, πιστεύεται ότι αξίζει πάνω από 150.000 λίρες (175.000 ευρώ), σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση για μάρτυρες, προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό πιθανών υπόπτων.

Η κλοπή του βιολιού έγινε το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου από την παμπ "The Marquess" στην οδό Canonbury, στο Islington και ο 30χρονος μουσικός ανέφερε την κλοπή το ίδιο βράδυ.

Philharmonia Orchestra player’s £150,000 violin stolen from London pub https://t.co/eg2rAp4FNo pic.twitter.com/9IdnGWpDfQ — The Independent (@Independent) June 23, 2025

Μετά από τόσους μήνες άκαρπης έρευνα, αστυνομία του Κάμντεν δημοσίευσε μία φωτογραφία του υπόπτου από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και ζητά από το κοινό βοήθεια «σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε στην αναγνώρισή του το συντομότερο δυνατό».

Το βιολί «είναι απίστευτα πολύτιμο και ανεκτίμητης αξίας για το θύμα. Παρακαλούμε βοηθήστε μας να βρούμε τον δράστη και να επιστρέψουμε το βιολί στον νόμιμο κάτοχό του» αναφέρει η αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.