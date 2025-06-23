Λογαριασμός
Αναφορές για επίθεση σε στρατιωτική βάση στη Συρία όπου σταθμεύσουν αμερικανικές δυνάμεις

Μετά την επίθεση πραγματοποιήθηκε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση γύρω από τη βάση, ειδικά στις ανατολικές και βόρειες περιοχές, και επιβλήθηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Αμερικανικές δυνάμεις Συρία

Πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφεραν ότι η βάση Κασράκ στη Συρία, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, δέχθηκε επίθεση.

Οι πηγές ανέφεραν ότι αμερικανική στρατιωτική βάση που βρίσκεται στη δυτική επαρχία Χασάκα της Συρίας έγινε στόχος.

Σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Al-Maalomah του Ιράκ, η επίθεση σήμανε συναγερμό μεταξύ των αμερικανικών στρατευμάτων.

Πηγές δήλωσαν στην Al-Maalomah ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις στη βάση Κασράκ, στη βορειοδυτική Χασάκα, έγιναν άμεσος στόχος σήμερα το πρωί από οβίδα όλμου που εκτοξεύτηκε από άγνωστη πηγή».

Πρόσθεσαν ότι μετά την επίθεση, πραγματοποιήθηκε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση γύρω από τη βάση, ειδικά στις ανατολικές και βόρειες περιοχές, και επιβλήθηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε όλες τις κύριες εισόδους.

