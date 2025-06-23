Λογαριασμός
Ιράν: Βομβαρδίστηκε το ρολόι που μετρούσε αντίστροφα για την καταστροφή του Ισραήλ

Οι IDF επιτίθενται σε στόχους του καθεστώτος και κυβερνητικά σώματα καταστολής στην καρδιά της Τεχεράνης, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ

ρολόι στην Τεχεράνη

Βομβαρδίστηκε το ρολόι στην Τεχεράνη το οποίο μετρούσε αντίστροφα για την καταστροφή του Ισραήλ.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιτίθενται αυτή τη στιγμή με πρωτοφανή βία σε στόχους του καθεστώτος και κυβερνητικά σώματα καταστολής στην καρδιά της Τεχεράνης, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων της Basij, της φυλακής Evin για πολιτικούς κρατούμενους και αντιπάλους του καθεστώτος, του ρολογιού της «Καταστροφής του Ισραήλ» στην πλατεία Παλαιστίνης, του αρχηγείου εσωτερικής ασφάλειας των Φρουρών της Επανάστασης και άλλων στόχων του καθεστώτος», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κάτς

