«Αγνόησαν τα συμφέροντα της Ρωσίας... Άμεση συνέπεια είναι η κρίση στην Ουκρανία». Με την παραπάνω φράση ο Βλαντίμιρ Πούτιν οριοθέτησε το βασικό αίτιο για την εισβολή στην ουκρανκή επικράτεια, στέλοντας ταυτόχρονα και ένα μήνυμα στην Ουάσινγκτον, αλλά και στην Ευρώπη, για την ατζέντα που θέλει να ορίσει ως βάση διαπραγμάτευσης για τον τεματισμό του πολέμου.

«Η ουκρανική κρίση είναι άμεση συνέπεια της αγνόησης των συμφερόντων της Ρωσίας και της δημιουργίας απειλών για την ασφάλειά της», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ρωσίας σε ομιλία του κατά την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων των νέων πρεσβευτών.

🇷🇺 Putin: La situación en la arena internacional se degrada cada vez más



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado este 15 de enero que la situación en la palestra internacional sigue degradándose, algo que -dijo- nadie puede negar.#Rusia #Putin#NoticiasClaroscuro pic.twitter.com/wMcjAt6JJ7 — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) January 15, 2026

«Είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι πραγματικά για όλους, με τους ίδιους όρους και δίχως αστερίσκους. Η ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί για ορισμένους εις βάρος της ασφάλειας άλλων», πρόσθεσε ο Πούτιν και συνέχισε:

«Αυτή η αρχή κατοχυρώνεται σε θεμελιώδη διεθνή νομικά έγγραφα. Η παραβίαση αυτής της θεμελιώδους, ζωτικής αρχής δεν οδήγησε ποτέ σε κάτι καλό, ούτε θα οδηγήσει ποτέ. Αυτό έχει αποδειχθεί ξεκάθαρα από την κρίση γύρω από την Ουκρανία, η οποία είναι άμεση συνέπεια ετών αγνόησης των νόμιμων συμφερόντων της Ρωσίας και μιας σκόπιμης δημιουργίας απειλής της ασφάλειάς μας και προώθησης του ΝΑΤΟ προς τα σύνορα της Ρωσίας».

