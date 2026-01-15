Λογαριασμός
Πούτιν: Αγνόησαν τα συμφέροντα της Ρωσίας - Η κρίση στην Ουκρανία είναι η άμεση συνέπεια

«Η ασφάλεια πρέπει ναισχύει για όλους, με τους ίδιους όρους» - «Βολές» του Ρώσου προέδρου κατά του ΝΑΤΟ και της «κατασκευασμένης απειλής» και προώθησής του στα σύνορα της Ρωσίας

Βλαντίμιρ Πούτιν

«Αγνόησαν τα συμφέροντα της Ρωσίας... Άμεση συνέπεια είναι η κρίση στην Ουκρανία». Με την παραπάνω φράση ο Βλαντίμιρ Πούτιν οριοθέτησε το βασικό αίτιο για την εισβολή στην ουκρανκή επικράτεια, στέλοντας ταυτόχρονα και ένα μήνυμα στην Ουάσινγκτον, αλλά και στην Ευρώπη, για την ατζέντα που θέλει να ορίσει ως βάση διαπραγμάτευσης για τον τεματισμό του πολέμου.

«Η ουκρανική κρίση είναι άμεση συνέπεια της αγνόησης των συμφερόντων της Ρωσίας και της δημιουργίας απειλών για την ασφάλειά της», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ρωσίας σε ομιλία του κατά την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων των νέων πρεσβευτών.

«Είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι πραγματικά για όλους, με τους ίδιους όρους και δίχως αστερίσκους. Η ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί για ορισμένους εις βάρος της ασφάλειας άλλων», πρόσθεσε ο Πούτιν και συνέχισε: 

«Αυτή η αρχή κατοχυρώνεται σε θεμελιώδη διεθνή νομικά έγγραφα. Η παραβίαση αυτής της θεμελιώδους, ζωτικής αρχής δεν οδήγησε ποτέ σε κάτι καλό, ούτε θα οδηγήσει ποτέ. Αυτό έχει αποδειχθεί ξεκάθαρα από την κρίση γύρω από την Ουκρανία, η οποία είναι άμεση συνέπεια ετών αγνόησης των νόμιμων συμφερόντων της Ρωσίας και μιας σκόπιμης δημιουργίας απειλής της ασφάλειάς μας και προώθησης του ΝΑΤΟ προς τα σύνορα της Ρωσίας».

