Ζαχάροβα: Καμία απόφαση για την Αρκτική χωρίς τη Ρωσία

Η Ρωσία έστειλε νέο μήνυμα προς τη Δύση για την Αρκτική, διαμηνύοντας ότι δεν θα αποδεχθεί κινήσεις που αγνοούν τα ρωσικά συμφέροντα στην περιοχή και ότι οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια δεν θα μείνει αναπάντητη.

Σε δήλωσή της την Πέμπτη, η εκπρόσωπος του Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι η Δύση συνεχίζει να υποστηρίζει πως η Ρωσία και η Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι η κρίση γύρω από το καθεστώς της περιοχής αποκαλύπτει τις αντιφάσεις της λεγόμενης «τάξης που βασίζεται σε κανόνες».

Όπως ανέφερε, η Δύση «πρώτα επινόησε την ύπαρξη επιτιθέμενων και στη συνέχεια εμφανίστηκε έτοιμη να προστατεύσει κάποιους από αυτούς», σημειώνοντας ότι η τρέχουσα κατάσταση αναδεικνύει με ιδιαίτερη οξύτητα την ασυνέπεια της λεγόμενης «παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες» που επιχειρεί να οικοδομήσει η Δύση.

Η Μόσχα, πρόσθεσε η Ζαχάροβα, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη θέση του Πεκίνου, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να επικαλείται η Δύση υποτιθέμενη δραστηριότητα της Ρωσίας και της Κίνας γύρω από τη Γροιλανδία ως πρόσχημα για τη σημερινή κλιμάκωση.

«Απαράδεκτη οποιαδήποτε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία»

Παράλληλα, η ίδια επανέλαβε ότι η Μόσχα θεωρεί απαράδεκτη οποιαδήποτε ανάπτυξη δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι τέτοια στρατεύματα θα αντιμετωπιστούν από τη Ρωσία ως νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι.

Μιλώντας την Πέμπτη, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι οι δυτικές χώρες γνωρίζουν «πολύ καλά» πως η παρουσία ξένων δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος είναι «απαράδεκτη» για τη Ρωσία, ωστόσο επιμένουν να τη συμπεριλαμβάνουν στα προσχέδια των ειρηνευτικών προτάσεων σε μια προσπάθεια να υπονομεύσουν τη διαδικασία.

Η Ζαχάροβα κατηγόρησε ειδικά τη Βρετανία ότι χρησιμοποιεί το ζήτημα ως εργαλείο για να υπονομεύσει την ειρηνευτική διαδικασία. «Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι απαράδεκτο για τη Ρωσία, οι Βρετανοί το χρησιμοποιούν ως ακόμη ένα μέσο για να υπονομεύσουν την ειρηνευτική διαδικασία», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Τόνισε ακόμη ότι η Μόσχα δεν θα κάνει καμία διάκριση μεταξύ των ξένων στρατευμάτων που ενδεχομένως αναπτυχθούν στην Ουκρανία. «Οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Οι βρετανικές δεν θα αποτελέσουν εξαίρεση», υπογράμμισε.

Μάλιστα, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική της απέναντι στη Βρετανία, η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι το σχέδιο του Λονδίνου να αναπτύξει για την Ουκρανία τον βαλλιστικό πύραυλο «Nightfall» «δεν αποτελεί βήμα προς την ειρήνη», αλλά ενισχύει περαιτέρω τη στρατιωτική κλιμάκωση.

Η Βρετανία ανακοίνωσε σχέδιο για την ταχεία ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων εδάφους–εδάφους για λογαριασμό της Ουκρανίας, με στόχο, όπως ανέφερε, την ενίσχυση των πολεμικών της δυνατοτήτων απέναντι στη Ρωσία.

«Εκβιαστική η ρητορική των ΗΠΑ για την Κούβα»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ δήλωσε, επίσης, ότι η χρήση «ρητορικής εκβιασμών και απειλών» απέναντι στην Κούβα είναι απαράδεκτη, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε την Αβάνα να «κλείσει συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά».

Η Μαρία Ζαχάροβα, ανέφερε ότι η Μόσχα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Λατινική Αμερική και την περιοχή της Καραϊβικής, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη ένταση και την κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Μας ανησυχεί η αυξανόμενη ένταση και η κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που στρέφεται κατά της φίλης Δημοκρατίας της Κούβας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ζαχάροβα υπογράμμισε ότι «η ρητορική του εκβιασμού και των απειλών είναι απολύτως απαράδεκτη, ιδιαίτερα όταν αφορά το νησί της ελευθερίας, τον λαό και την κυβέρνησή του, οι οποίοι επί δεκαετίες βιώνουν στο έπακρο τις συνέπειες παράνομων και αθέμιτων κυρώσεων».







Πηγή: skai.gr

