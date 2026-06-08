Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και δεκάδες φυσίγγια, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης του Λιμενικού Σώματος σε οικία στην Αττική.

Σύμφωνα με το ΛΣ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για άτομο που φέρεται να δραστηριοποιείται συστηματικά στη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών. Στην έρευνα, η οποία διεξήχθη παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, συμμετείχαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, με τη συνδρομή του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών Ραφήνας, της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Τόμπι».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν 1.264 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 98 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, μία ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας, 50 φυσίγγια διαμετρήματος 7,65 χιλιοστών και 27 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών ανέρχεται σε περίπου 31.000 ευρώ.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, ενώ αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ο ιδιοκτήτης της οικίας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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