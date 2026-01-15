«Βουτιά» 24% στα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο το 2025

Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020 κατρακύλησαν τα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Οικονομικών, ως απόρροια των κυρώσεων της Δύσης για την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της Μόσχας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 1/4 των εσόδων του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, βυθίστηκαν πέρυσι στα 8,48 τρισ. ρούβλια (108,03 δισ. δολάρια) από τα 11,13 τρισ. ρούβλια που ήταν το 2024.

Τον Δεκέμβριο του 2025, τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο υποχώρησαν στα 447,8 δισ. ρούβλια έναντι 790,2 δισ. ρουβλίων τον ίδιο μήνα του 2024 και 530,9 δισ. ρουβλίων τον Νοέμβριο του 2025.

Την τελευταία φορά που τα ρωσικά έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου συρρικνώθηκαν τόσο δραματικά ήταν το 2020, εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και της κατάρρευσης της πετρελαϊκής αγοράς, οπότε και μειώθηκαν στα 5,24 τρισ. ρούβλια.



Πηγή: skai.gr

