ΕΕ: Συμφωνία για το 16ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το 16ο από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών αλουμινίου από τη Ρωσία, την απαγόρευση εξαγωγών προς τη Ρωσία χημικών ουσιών, όπως χρώμιο και άλλων χημικών προϊόντων, καθώς και την απαγόρευση υπηρεσιών σε διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου. Επιπλέον, το 16ο πακέτο περιλαμβάνει 73 νέες καταχωρήσεις σκαφών του λεγόμενου «σκιώδη στόλου» της Ρωσίας,

Το πακέτο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό είναι σύμφωνο με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμένεται να εγκριθεί από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα κατά την τρίτη επέτειο από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η απαγόρευση εισαγωγής αλουμινίου θα τεθεί σταδιακά σε ένα χρόνο από την επίσημη υιοθέτηση του πακέτου κυρώσεων, στο οποίο προστίθενται επίσης 48 άτομα και 35 οντότητες .

Η πρόοδος στις τελευταίες κυρώσεις της ΕΕ έρχεται αφότου η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι συμφώνησε να διεξαγάγει περισσότερες συνομιλίες με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μετά από μια πρώτη συνάντηση στην οποία δεν προσκλήθηκε το Κίεβο.

Η κίνηση σηματοδοτεί μια απόκλιση από την προηγούμενη προσέγγιση της Ουάσιγκτον που ηγείτο μεταξύ των συμμάχων στην προσπάθεια απομόνωσης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν .

Η ΕΕ μαζί με άλλες δυτικές δυνάμεις εντείνει τους περιορισμούς τους τελευταίους μήνες για να συμπιέσει τις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας. Εκτός από τα πλοία, η Ευρώπη συμφώνησε να απαγορεύσει τις συναλλαγές με λιμάνια και αεροδρόμια στη Ρωσία που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη του ανώτατου ορίου τιμών της G7 sτο ρωσικό πετρέλαιο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.