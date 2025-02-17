Η Ουκρανία έπληξε με drones αγωγό πετρελαίου που συνδέει την Κασπία με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω της νότιας Ρωσίας, προκαλώντας την αναστολή της λειτουργίας μεγάλου αντλιοστασίου, ανακοίνωσε η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον αγωγό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Caspian Pipeline Consortium (CPC), της εταιρείας που διαχειρίζεται αυτόν τον αγωγό ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο από το Καζακστάν ως την Ευρώπη, η επίθεση πραγματοποιήθηκε «με 7 drones γεμάτα εκρηκτικά και μεταλλικά στοιχεία», με στόχο «να προκαλέσει ζημιές στην εγκατάσταση και θύματα μεταξύ του προσωπικού».

«Δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ του προσωπικού της CPC. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία κατάφεραν να αποτρέψουν τη διαρροή πετρελαίου», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Όμως το αντλιοστάσιο που έγινε στόχος της επίθεσης, αυτό της Κροποτκινσκάγια κοντά στη Σταβροπόλ, τη μεγαλύτερη πόλη από όσες περνά ο αγωγός, «τέθηκε εκτός λειτουργίας» και ο αγωγός λειτουργεί «με μειωμένη ισχύ άντλησης».

Το 24% της CPC ανήκει στη Ρωσία, το 19% στο Καζακστάν, ενώ το 15% στην αμερικανική εταιρεία Chevron.

«Όλοι οι μέτοχοι της πολυεθνικής εταιρείας, περιλαμβανομένων των εκπροσώπων των αμερικανικών και ευρωπαϊκών εταιρειών, έχουν ενημερωθεί για την επίθεση», τόνιζε η ανακοίνωση.

Ο αγωγός αυτός, μήκους περισσότερων από 1.500 χιλιομέτρων, μεταφέρει κυρίως πετρέλαιο από το Καζακστάν μέσω της Ρωσίας προς τη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο στη συνέχεια φτάνει στην Ευρώπη.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν την επίθεση αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.