Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR) ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι οι πρώτες μονάδες Βορειοκορεατών στρατιωτών, που εκπαιδεύτηκαν στη Ρωσία, έχουν αναπτυχθεί στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μια ρωσική συνοριακή περιοχή όπου οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εισβάλει.

Η GUR τόνισε ότι περίπου 12.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων 500 αξιωματικών και τριών στρατηγών, βρίσκονται ήδη στη Ρωσία και η εκπαίδευση λάμβανε χώρα σε πέντε στρατιωτικές βάσεις.

«Η Μόσχα διόρισε τον Ρώσο υφυπουργό Άμυνας Γιούνους-Μπεκ Γιεβκούροφ υπεύθυνο για τον έλεγχο της εκπαίδευσης και προσαρμογής των βορειοκορεατικών στρατευμάτων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

ΗΠΑ και ΝΑΤΟ χθες για πρώτη φορά δήλωσαν βέβαιοι για την παρουσία Βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία, μετά από εβδομάδες προειδοποιήσεων για αυτό από Κίεβο και Σεούλ.

Οι πρώτες στρατιωτικές μονάδες από τη ΛΔΚ, οι οποίες εκπαιδεύτηκαν στα πεδία εκπαίδευσης της ανατολικής Ρωσίας, έχουν ήδη φτάσει στη ζώνη μάχης του ρωσο-ουκρανικού πολέμου - ειδικότερα, στις 23 Οκτωβρίου 2024, η εμφάνισή τους καταγράφηκε στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσικής Ομοσπονδίας.



Η εκπαίδευση των στρατιωτών του στρατού της ΛΔΚ που έχουν φτάσει στη Ρωσία πραγματοποιείται σε πέντε στρατιωτικά πεδία εκπαίδευσης που βρίσκονται στα ανατολικά του επιτιθέμενου κράτους - "Baranovsky" (Ussuriysk), "Donguz" (Ulan-Ude), "Yekaterinoslavsky" (Yekaterinslavka), 248η ( Knyazye-Volkonskoye) και 249η (Sergeyevka).



Αρκετές εβδομάδες διατίθενται για τον συντονισμό του στρατού από τη Βόρεια Κορέα, τον οποίο η Ρωσία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του GUR του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ο αριθμός των Βορειοκορεατών στρατιωτών που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία είναι τώρα περίπου 12.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 500 αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένων τριών στρατηγών της Πιονγκγιάνγκ.



Η Μόσχα διόρισε τον Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Yunus-Bek Yevkurov να είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της προσαρμογής των στρατευμάτων της ΛΔΚ.



Οι στρατιώτες που αποστέλλονται από την Πιονγκγιάνγκ είναι εξοπλισμένοι με πυρομαχικά, κλινοσκεπάσματα, χειμερινά ρούχα και παπούτσια, καθώς και είδη υγιεινής. Συγκεκριμένα, η Μόσχα θα διαθέτει 50 μέτρα χαρτί υγείας και 300 γραμμάρια σαπούνι το μήνα σε κάθε Βορειοκορεάτη, σύμφωνα με τις καθιερωμένες προδιαγραφές.



Το Κρεμλίνο έχει μεγάλες ελπίδες για τη συνιστώσα της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και την παγκόσμια αντιπαράθεση με τη Δύση».

