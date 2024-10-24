Τουλάχιστον 4 νεκροί από πλήγματα σε Χάρκοβο και Ντονέτσκ

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η πόλη Κουπιάνσκ στη βορειοανατολική Ουκρανία επλήγη από θερμοβαρική βόμβα, με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να τραυματιστούν, ανέφερε ο περιφερειάρχης Χαρκόβου σε ανάρτησή του στο Telegram.

Αργότερα, μια 73χρονη υπέκυψε στα τραύματά της σε νοσοκομείο, συμπλήρωσε ο Ολέχ Σινεχούμποφ. Ένα διώροφο κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως και δεκάδες πάγκοι σε υπαίθρια αγορά, ενώ έσπασαν τζάμια σπιτιών.

Το Κουπιάνσκ έπεσε στα χέρια ρωσικών δυνάμεων λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά απελευθερώθηκε τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Τους τελευταίους μήνες, οι δυνάμεις της Μόσχας προελαύνουν αργά προς την πόλη και φέρονται να έχουν πλησιάσει σε απόσταση μόλις 4 χιλιομέτρων από τα βορειότερα προάστιά της.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα κοντά στον στρατηγικής σημασίας κόμβο του Ποκρόβσκ, στο Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν. Ρωσικά στρατεύματα σφίγγουν διαρκώς τον κλοιό γύρω από το Ποκρόβσκ, φθάνοντας σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από τα περίχωρα της πόλης.

Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας αναφέρει ότι γύρω από Ποκρόβσκ μαίνονται το τελευταίο διάστημα οι σφοδρότερες συγκρούσεις σε ολόκληρο το ανατολικό μέτωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

