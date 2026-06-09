Το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026, η ελληνική gaming κοινότητα είχε έναν πολύ καλό λόγο να αφήσει για λίγο τις οθόνες της και να συναντηθεί διά ζώσης. Το «Necrophosis: Full Consciousness», δημιούργημα του Άρη Δραγώνη και της Dragonis Games, γιόρτασε στα Public Συντάγματος την κυκλοφορία του σε PlayStation 5 και Xbox Series X|S, καθώς και τη φυσική έκδοσή του για PlayStation 5, σε μια εκδήλωση με έντονη παρουσία ανθρώπων του κλάδου, εκπροσώπων της εγχώριας gaming κοινότητας και φίλων των videogames.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την Critical Hit PR, σε συνεργασία με τις Dragonis Games, PQube, IPHIGAMES και IGDA Greece, όμως η βραδιά δεν περιορίστηκε σε ένα τυπικό launch event. Είχε τον χαρακτήρα μια γιορτής για το εγχώριο gaming οικοσύστημα που εδώ και χρόνια δημιουργεί, παλεύει και, σιγά σιγά, βρίσκει τη θέση του στον διεθνή χάρτη.

Το «Necrophosis: Full Consciousness», λοιπόν, δεν είναι απλώς ακόμη ένας τίτλος που πέρασε στις κονσόλες. Είναι ένα ελληνικό παιχνίδι που κάνει το άλμα σε δύο από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες της αγοράς, μεταφέροντας μαζί του την ιστορία μιας ομάδας που κατάφερε να βγει από τα στενά όρια της τοπικής παραγωγής και να κοιτάξει προς τα έξω, ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλες εγχώριες προσπάθειες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από το project, να μάθουν τη διαδρομή ανάπτυξης του παιχνιδιού και να παρακολουθήσουν τοποθετήσεις από πρόσωπα της βιομηχανίας ανάπτυξης videogames, του publishing, της κοινότητας και της πολιτείας.

Ο Άρης Δραγώνης, δημιουργός του παιχνιδιού και CEO της Dragonis Games.

Το power-up της κοινότητας και των συνεργασιών

Ο Χρήστος Μπίκος, επικεφαλής του IGDA Greece, στάθηκε ιδιαίτερα στον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας, επισημαίνοντας ότι η κυκλοφορία του «Necrophosis: Full Consciousness» αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ελληνική gaming σκηνή.

«Συνεργάστηκαν πάρα πολλά άτομα και εταιρείες για να γίνει πραγματικότητα», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στον ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινότητα όταν λειτουργεί ως δίκτυο στήριξης και όχι ως άθροισμα μεμονωμένων δημιουργών.

Όπως σημείωσε, αποστολή του IGDA Greece είναι να φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους του χώρου, να δημιουργεί ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγής απόψεων, και να βοηθά τους developers να βγουν από την απομόνωση.

«Προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο να αισθανθεί ότι ανήκει σε μια κοινότητα που αλληλοϋποστηρίζεται και χτίζει πράγματα. Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε δίπλα στον Άρη και βοηθήσαμε ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες γέφυρες συνεργασίας με το εξωτερικό», πρόσθεσε.

Publishing, εξωστρέφεια και ελληνικό ταλέντο

Από την πλευρά του, ο Πασχάλης Γκορτσίλας, διευθυντής Ψηφιακής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της PQube, έδωσε έμφαση στη δυναμική της ελληνικής βιομηχανίας ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών και στη σημασία της συνεργασίας με εγχώριες ομάδες ανάπτυξης.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με μια ελληνική ομάδα αποτελούσε στόχο για τον ίδιο εδώ και χρόνια.

«Για μένα, που βρίσκομαι στην PQube περίπου επτά χρόνια, ήταν από την πρώτη στιγμή στόχος να συνεργαστούμε με μια ελληνική ομάδα. Πήρε λίγο χρόνο, αλλά είμαστε περήφανοι που φτάσαμε εδώ με το “Necrophosis”. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε μια ανοδική πορεία. Στον χώρο του gaming διαθέτουμε ταλέντο, δημιουργικότητα και ιδέες, ενώ εταιρείες από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στο κομμάτι του publishing», πρόσθεσε.

Η φράση «μόνο η αρχή» ακούγεται συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις. Στην προκειμένη, όμως, δεν λειτούργησε απλώς ως αισιόδοξο σύνθημα. Περιέγραψε μια πραγματικότητα που αρχίζει να διαμορφώνεται: ελληνικές ομάδες με ιδέες, διεθνείς συνεργάτες με εμπειρία και ένα οικοσύστημα που, παρά τις δυσκολίες, δείχνει ικανό να ανταγωνιστεί με μεγαθήρια του χώρου.

«Η Ελλάδα αλλάζει πίστα»

Το πιο θεσμικό, αλλά και ίσως πιο συμβολικό, μήνυμα της βραδιάς ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, Λεωνίδα Χριστόπουλο.

Ο κ. Χριστόπουλος αναφέρθηκε στη στρατηγική στήριξης του κλάδου και στη σημασία της συγκεκριμένης επιτυχίας, την οποία συνέδεσε με μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας οπτικοακουστικών και δημιουργικών παραγωγών.

«Πέρυσι οργανώσαμε την αποστολή στην Gamescom με συγκεκριμένο πλάνο και στόχο. Το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα ελληνικό videogame που κυκλοφορεί στο PlayStation. Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος για τη συμβολή που μπορεί να είχε το ΕΚΚΟΜΕΔ και θέλω να γνωρίζετε ότι προσπάθειες σαν του Άρη θα τις στηρίξουμε ακόμη πιο δυναμικά», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έγκριση του πενταετούς σχεδίου δράσης για τον οπτικοακουστικό τομέα, ύψους 751 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη του κλάδου.

«Η Ελλάδα αλλάζει πίστα», τόνισε χαρακτηριστικά, κλείνοντας την τοποθέτησή του με μια ατάκα που θυμίζει gaming σύνθημα, αλλά κρύβει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: την επιβεβαίωση ότι τα videogames δεν βρίσκονται πια στο περιθώριο της δημιουργικής οικονομίας - είναι ένας κλάδος με ισχυρές προοπτικές, ένα εξαγώγιμο προϊόν· και την παραδοχή, την ίδια στιγμή, ότι αν χρειάζεται κάτι η εγχώρια σκηνή, αυτό δεν είναι ταλέντο - το ταλέντο υπάρχει, χρειάζεται υποδομή, χρηματοδότηση και διάρκεια.

Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Στο επίκεντρο της βραδιάς, αναπόφευκτα, βρέθηκε ο Άρης Δραγώνης, δημιουργός του παιχνιδιού και CEO της Dragonis Games. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για την πορεία που οδήγησε σε αυτήν τη στιγμή, την οποία πριν από λίγο καιρό έμοιαζε δύσκολο ακόμη και να τη φανταστεί.

«Αν πριν λίγο καιρό μου λέγατε ότι το παιχνίδι που έφτιαξα θα κυκλοφορούσε στο PlayStation, θα έλεγα αποκλείεται. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ όλους όσοι δούλεψαν για να γίνει αυτό πραγματικότητα», ανέφερε.

Η δήλωσή του συμπύκνωσε ίσως καλύτερα από κάθε άλλη το νόημα της βραδιάς. Πίσω από τις πλατφόρμες, τα brands και τις συνεργασίες, υπάρχει πάντα ένας δημιουργός και μια ιδέα. Και στην περίπτωση του «Necrophosis: Full Consciousness», αυτή η ιδέα κατάφερε να ξεχωρίσει και να κερδίσει τα ράφια και τα ψηφιακά καταστήματα των μεγάλων κονσολών.

Ένα νέο κεφάλαιο για το ελληνικό videogame development

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα ενθουσιασμού και αισιοδοξίας, με το «Necrophosis: Full Consciousness» να σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο από μια νέα κυκλοφορία. Για την Dragonis Games είναι ένα σημαντικό βήμα. Για την ελληνική gaming σκηνή, όμως, είναι ένα ακόμη σημάδι ότι το εγχώριο οικοσύστημα παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών αρχίζει να ωριμάζει.

Η δρόμος φυσικά προς τη διεθνή αγορά δεν έγινε ξαφνικά πιο εύκολος. Το ελληνικό videogame development εξακολουθεί να κινείται σε ένα περιβάλλον με περιορισμένους πόρους, μικρές ομάδες αλλά μεγάλες απαιτήσεις. Όμως βραδιές όπως αυτή δείχνουν ότι κάτι αλλάζει. Ότι οι ελληνικές ομάδες δεν αρκούνται πια στο να δημιουργούν καλά παιχνίδια. Θέλουν να βγουν εκτός συνόρων, να σταθούν δίπλα στον διεθνή ανταγωνισμό και να διεκδικήσουν τον δικό τους χώρο.

Το «Necrophosis: Full Consciousness» πάτησε PlayStation 5 και Xbox Series X|S. Το επόμενο επίπεδο για το ελληνικό gaming μόλις ξεκλείδωσε.

Πηγή: skai.gr

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