Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καθώς οι ελληνικές και κυπριακές αρχές εξετάζουν τη δράση ενός ευρύτερου δικτύου που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς και να προετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι διωκτικές αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο, ο βασικός πυρήνας της υπόθεσης αποτελείται από τρία πρόσωπα: τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη και δύο Παλαιστίνιους, ηλικίας 38 και 32 ετών, οι οποίοι έχουν συλληφθεί στην Κύπρο.

Ο 38χρονος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στον συγκεκριμένο πυρήνα, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ήταν εκείνος που οργάνωσε και χρηματοδότησε ταξίδι στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 2025, με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα εκρηκτικών υλών. Στο ίδιο ταξίδι συμμετείχε και ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται και οι πληροφορίες για ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο δεν βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων αλλά περιγράφεται από τις αρχές ως σύνδεσμος ή «σταθμάρχης» της Χαμάς στη Μαλαισία. Το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να υποδέχθηκε και να καθοδήγησε τους δύο εκπαιδευόμενους κατά την παραμονή τους στην Κουάλα Λουμπούρ, ενώ εκτιμάται ότι κατέχει υψηλή θέση στην ιεραρχία της οργάνωσης.

Παράλληλα, στην Κύπρο έχουν συλληφθεί ακόμη δύο άτομα, ηλικίας 54 και 58 ετών, στα οποία αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν όταν επιχείρησαν να παραλάβουν ταχυδρομικό δέμα, το οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, περιείχε υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη ότι συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των δύο υπηρετεί στην κυπριακή αστυνομία, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.

Χρυσοχοΐδης: «Παραδέχθηκε ότι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε ότι ο 37χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί την εμπλοκή του σε σχέδιο τρομοκρατικής ενέργειας.

Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο Action24, ο υπουργός ανέφερε ότι ο συλληφθείς παραδέχθηκε πως, μετά από εκπαίδευση που έλαβε στη Μαλαισία, προετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά σε ευρωπαϊκή χώρα. Όπως διευκρίνισε, το περιεχόμενο των καταθέσεων και ο ακριβής ρόλος του θα αξιολογηθούν από τις δικαστικές αρχές.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι οι αρχές διερευνούν ποιος του ανέθεσε την αποστολή, ποιος ήταν ο τελικός στόχος και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για το ενδεχόμενο αλλαγής στρατηγικής της Χαμάς, σημειώνοντας ότι ιστορικά η οργάνωση δεν πραγματοποιούσε επιχειρήσεις εκτός Ισραήλ. Αν επιβεβαιωθεί ότι επιδιώκει πλέον δράση σε ευρωπαϊκό έδαφος, τότε, όπως είπε, πρόκειται για μια εξέλιξη που συνιστά σοβαρή απειλή για την ασφάλεια.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο δημιουργίας δικτύων που θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν ισραηλινούς στόχους στην Ευρώπη.

Όπως τόνισε, χώρες όπως η Ελλάδα, που υποδέχονται κάθε χρόνο χιλιάδες Ισραηλινούς επισκέπτες, οφείλουν να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση απέναντι σε τέτοιες απειλές.

«Το κρίσιμο είναι να μην ξεκινήσει η εξαγωγή τρομοκρατίας προς την Ευρώπη», ήταν το μήνυμα που έστειλε, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Το προφίλ του 37χρονου -Έρευνες για συνεργούς

Απαντώντας σε ερωτήσεις για ενδεχόμενους συνεργούς του 37χρονου, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει πρόσωπα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα αποκαλυφθεί πλήρως το δίκτυο που σχετίζεται με την υπόθεση.

Όπως εξήγησε, ο εντοπισμός του 37χρονου βασίστηκε σε πληροφορίες που αξιοποιήθηκαν από την ΕΥΠ και την Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο συνεργασίας με ξένες υπηρεσίες ασφαλείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ του συλληφθέντα. Σύμφωνα με τον υπουργό, επρόκειτο για έναν άνθρωπο που εργαζόταν κανονικά σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν κινούσε υποψίες στο περιβάλλον του.

Ωστόσο, οι μετακινήσεις του στο εξωτερικό θεωρούνται ενδεικτικές της δραστηριότητάς του. Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο 37χρονος ταξίδεψε από την Ελλάδα στη Ζυρίχη, στη συνέχεια στο Κατάρ, ακολούθως στην Ινδονησία και τελικά στη Μαλαισία, όπου φέρεται να έλαβε εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Οι έρευνες των ελληνικών και κυπριακών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να χαρτογραφηθεί πλήρως το δίκτυο των εμπλεκομένων και να διαπιστωθεί αν υπήρχαν σχέδια για τρομοκρατικές ενέργειες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: skai.gr

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