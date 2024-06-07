Η προσωρινή πλωτή προβλήτα που κατασκεύασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Λωρίδα της Γάζας για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας και η οποία υπέστη ζημιές από μια καταιγίδα στα τέλη Μαΐου, επανατοποθετήθηκε, αφού έγιναν οι κατάλληλες επιδιορθώσεις, ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός.

Ο στρατός «επανεγκατέστησε επιτυχώς την προσωρινή προβλήτα στη Γάζα» ούτως ώστε να συνεχιστούν οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι «απαραίτητη για τον πληθυσμό της Γάζας» ανέφερε η Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

