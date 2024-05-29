Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, διόρισε σήμερα τον Αλεξέι Ντιούμιν, πρώην σωματοφύλακά του, γραμματέα του συμβουλευτικού Συμβουλίου της Επικρατείας, μία κίνηση που τροφοδοτεί περαιτέρω τις εικασίες ότι τον προορίζει για τον διάδοχό του στην προεδρία της χώρας.

Ο Πούτιν επανεξελέγη για μια ακόμα εξαετή θητεία τον Μάρτιο και έχρισε τον Μάιο τον Ντιούμιν, 51 ετών, σύμβουλό του σε ζητήματα άμυνας, φέρνοντάς τον στη Μόσχα και πιο κοντά στο κέντρο της εξουσίας, αναφέρει στην ανάλυσή του το Reuters.

«Η ελίτ της Ρωσίας είναι βουβή με τον διορισμό του Ντιούμιν ως γραμματέα του Κρατικού Συμβουλίου», δήλωσε στο Telegram ο Σεργκέι Μάρκοφ, πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου και υποστηρικτής του Πούτιν.

«Αυτό θεωρείται ως επιβεβαίωση ότι ο Ντιούμιν είναι ο μελλοντικός πρόεδρος της Ρωσίας, η επιλογή του Πούτιν», είπε ο Μάρκοφ, προσθέτοντας ότι αυτό έλεγαν οι φήμες εδώ και καιρό.

Δεν υπάρχει δημόσιος διάλογος ή αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το ποιος θα μπορούσε τελικά να διαδεχθεί τον Πούτιν, ο οποίος είναι 71 ετών και αναμένεται να κυβερνήσει για χρόνια, αλλά οι διορισμοί του συγκεντρώνουν την προσοχή για πιθανές ενδείξεις που ενδεχομένως να αποκαλύπτουν το όνομα του επόμενου υποψηφίου για την προεδρία.



Η δημόσια αναγνώριση ενός πιθανού διαδόχου, ωστόσο, εγκυμονεί ορισμένους κινδύνους στο να θεωρηθεί κανείς ως αμφισβητίας του Ρώσου προέδρου, αλλά το όνομα του Ντιούμιν, μεταξύ άλλων, ήταν εδώ και καιρό αντικείμενο εικασιών μεταξύ της πολιτικής ελίτ της Ρωσίας.

Ο Πούτιν προεδρεύει του συμβουλίου και εδώ και καιρό υπάρχουν εικασίες ότι ο ρόλος του νέου επικεφαλής θα μπορούσε να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία.

Σύμφωνα με τις αλλαγές που πραγματοποίησε ο Πούτιν το 2020, ο ρόλος του Κρατικού Συμβουλίου, που συγκεντρώνει τους επικεφαλής των περιφερειών της Ρωσίας, κατοχυρώθηκε στο σύνταγμα για πρώτη φορά. Οι πολιτικοί αναλυτές θεώρησαν ότι αυτό άνοιξε το δρόμο για να γίνει τελικά μια πιο ισχυρή δύναμη.

Κυρώσεις στον «Ήρωα της Ρωσίας»

Ο Ντιούμιν γεννήθηκε στο Κουρσκ της δυτικής Ρωσίας το 1972 και είναι παντρεμένος ενώ έχει έναν γιο. Παρά τις διάφορες εμφανίσεις του στην κρατική τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι γνωστό όνομα μεταξύ των Ρώσων εκτός της περιοχής που κυβερνούσε, αλλά είναι πολύ γνωστός στους πολιτικούς κύκλους, τον στρατό και τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Ντιούμιν είπε στην εφημερίδα Kommersant το 2016 πώς, ως ένας από τους σωματοφύλακες του Πούτιν, χρησιμοποίησε κάποτε το πιστόλι του για να τρομάξει μια αρκούδα σε μια από τις ορεινές κατοικίες του προέδρου ενώ ο Ρώσος ηγέτης ξεκουραζόταν.

Αποδέκτης του ανώτατου κρατικού βραβείου «Ήρωας της Ρωσίας», ο Ντιούμιν εισήλθε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φρουρών της Ρωσίας, η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια της ελίτ του Κρεμλίνου, το 1995 και ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια του Πούτιν κατά την πρώτη και τη δεύτερη θητεία του.

«Ήμουν μέλος μιας ομάδας αξιωματικών που εξασφάλιζε την ασφάλεια του προέδρου παντού – στη Ρωσία και στο εξωτερικό», είπε ο Ντιούμιν.

"Κάθε πρωί ξεκινούσε με μια αναφορά στον πρόεδρο για τις επιχειρησιακές εκθέσεις. Πρέπει να έχουμε πληροφορίες για τις περιφέρειες, για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μερικές φορές έπρεπε να δώσω οδηγίες σε έναν υπουργό, να θέσω καθήκοντα στον επικεφαλής μιας περιφέρειας."

Ο Ντιούμιν, ο οποίος έχει παίξει χόκεϊ επί πάγου με τον Πούτιν, ήταν αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία από την Ουκρανία το 2014. Αργότερα υπηρέτησε ως αναπληρωτής υπουργός Άμυνας και στη συνέχεια ως κυβερνήτης της Τούλα, μια περιοχή που παίζει μεγάλο ρόλο στο στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα της Ρωσίας.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στον Ντιούμιν το 2018, αναφέροντας ότι ήταν επικεφαλής των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων που «έπαιξαν βασικό ρόλο στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία».

Ο Ντιούμιν, εμφανίζεται επίσης σε μια λίστα βρετανικών κυρώσεων με την αιτιολογία ότι ξεκίνησε μια σχολή εκπαίδευσης drone το 2022 για χειριστές που αναλαμβάνουν αποστολές στην Ουκρανία.

«Συνεπώς, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να υποπτευόμαστε ότι ο Ντιούμιν εμπλέκεται και συνεχίζει να εμπλέκεται στην αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας ή στην υπονόμευση ή απειλή της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας ή της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.