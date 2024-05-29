Έξι πλοία σε τρεις διαφορετικές θάλασσες στόχευσαν οι Χούθι όπως δήλωσαν σήμερα Τετάρτη. Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνεται και το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Laax με σημαία των Νήσων Μάρσαλ, το οποίο υπέστη ζημιά μετά την πυραυλική επίθεση των Χούθι στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης.

Το Laax το οποίο διαχειρίζεται εταιρεία με έδρα την Ελλάδα δέχθηκε επίθεση χθες Τρίτη. Οι Χούθι εξαπέλυσαν επίσης επιθέσεις εναντίον των πλοίων Morea και Sealady στην Ερυθρά Θάλασσα, των Alba και Maersk Hartford στην Αραβική Θάλασσα και της Minvera Antonia στη Μεσόγειο, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Yahya Saree σε τηλεοπτική ομιλία του.

Οι Χούθι, που περιγράφουν τις επιθέσεις τους ως πράξεις αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, έχουν εξαπολύσει επανειλημμένες επιθέσεις με drone και πυραύλους στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας από τον Νοέμβριο, επεκτείνοντας αργότερα στον Ινδικό Ωκεανό.

Υποσχέθηκαν να επιτεθούν σε όποια πλοία έπλεαν προς ισραηλινά λιμάνια, ακόμη και στη Μεσόγειο.

Η ομάδα κατάφερε να βυθίσει ένα πλοίο, κατέλαβε ένα άλλο σκάφος, σκότωσε δύο μέλη του πληρώματος και διατάραξε την παγκόσμια ναυτιλία αναγκάζοντας τα πλοία να αποφύγουν την κοντινή διώρυγα του Σουέζ και να αλλάξουν το εμπόριο γύρω από την Αφρική.

Πηγή: skai.gr

