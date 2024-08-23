Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και αρκετοί αγνοούνται από κατολίσθηση που σημειώθηκε το πρωί σε κατοικημένη περιοχή του διάσημου τουριστικού προορισμού Πουκέτ, όπως επιβεβαίωσε ο βουλευτής του Πουκέτ, Chalermpong Sangdee και άλλοι αξιωματούχοι του μεγαλύτερου νησιού της Ταϊλάνδης.

Η κατολίσθηση έγινε στην Karon και έπληξε μια περιοχή που βρίσκονται πολλά ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα.

A landslide in Phuket's Karon Subdistrict this morning has reportedly resulted in two fatalities, with seven individuals still missing, according to local authorities.



The death toll and the number of missing persons remain subject to change, as some reports suggest that the… pic.twitter.com/gSBbKSkuX3 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 23, 2024

Σύμφωνα με τον αρχηγός της αστυνομίας του νησιού στο Γαλλικό Πρακτορείο, μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ένα ζευγάρι Ρώσων τουριστών ενώ η αναγνώριση των υπολοίπων θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι νεκροί είναι και δύο άτομα από την Μιανμάρ, που ζούσαν και εργαζόντουσαν στην περιοχή.

[Update] Chalermpong Sangdee, MP for Phuket from the People's Party, confirmed that the death toll from the landslide has risen to seven people.



The opposition MP emphasized that this incident should serve as a crucial reminder for relevant agencies to enhance their landslide… pic.twitter.com/48KLvL2lw7 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 23, 2024

Επίσης, διασώστες, αστυνομικοί και στρατιώτες ερευνούν την περιοχή για τον εντοπισμό αγνοουμένων, ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός. Ωστόσο οι προσπάθειές τους ενδέχεται να επιβραδυνθούν καθώς προβλέπονται νέες καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή.

Η Ταϊλάνδη αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο των μουσώνων ιδιαίτερα ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει πλημμύρες, κυρίως στη νότια ακτή και το βόρειο τμήμα της χώρας. Ήδη εδώ και έναν μήνα, οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 32, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.