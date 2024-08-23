Ο κινεζικός διαδικτυακός γίγαντας fast fashion, Shein – ο οποίος έχει επικριθεί για τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια της αλυσίδας εφοδιασμού της – αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι εντόπισε περιπτώσεις παιδικής εκμετάλλευσης σε προμηθευτές της.

Συγκεκριμένα, η εταιρία ανακοίνωσε ότι βρήκε δύο περιπτώσεις παιδικής εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού της και ανέστειλε προσωρινά τις παραγγελίες από τους εμπλεκόμενους προμηθευτές.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην έκθεση βιωσιμότητας του 2023, η Shein δεν επανέλαβε τις συναλλαγές μαζί τους, «έως ότου οι προμηθευτές ενέτειναν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος».

«Απολύθηκαν οι ανήλικοι υπάλληλοι – Λύθηκε το ζήτημα»

Στην έκθεση της εταιρίας – η οποία δημοσιεύεται ενώ ο κινεζικός κολοσσός ετοιμάζεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λονδίνου - αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Και οι δύο περιπτώσεις επιλύθηκαν γρήγορα, με βήματα αποκατάστασης όπως καταγγελία των συμβάσεων με τους ανήλικους υπαλλήλους, διασφάλιση της πληρωμής τυχόν εκκρεμών μισθών, διευθέτηση ιατρικών εξετάσεων και διευκόλυνση του επαναπατρισμού σε γονείς/νόμιμους κηδεμόνες, όπως απαιτείται».

«Μετά την κατάλληλη αποκατάσταση, επετράπη στους συμβασιούχους κατασκευαστές να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους» αναφέρει η Shein.

Ο Κινεζικός κολοσσός δηλώνει ότι έχει αυστηροποιήσει τις πολιτικές της για τους προμηθευτές.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, κάθε παραβίαση της νομοθεσίας για την παιδική η καταναγκαστική εργασία θα επιφέρει άμεση καταγγελία των συμβάσεων.

