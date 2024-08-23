Μια εφημερίδα που απεικονίζει την αγωνιώδη αναμονή που αντιμετώπιζαν οι οικογένειες των επιβαινόντων στον Τιτανικό ανακαλύφθηκε στο πίσω μέρος μιας ντουλάπας στην Αγγλία μετά από περισσότερο από έναν αιώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το CNN, τα επακόλουθα της τραγωδίας, κατά την οποία περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1912, αποτυπώνονται με συγκλονιστικό τρόπο στις εικόνες που παρουσιάζονται στην 112 ετών εφημερίδα.

Με ημερομηνία 20 Απριλίου 1912, το πρωτοσέλιδο της βρετανικής εφημερίδας The Daily Mirror δείχνει δύο γυναίκες στο Σαουθάμπτον, την αγγλική πόλη-λιμάνι από όπου απέπλευσε ο Τιτανικός, να περιμένουν να αποσταλεί ο κατάλογος των επιζώντων.

Ο τίτλος της εφημερίδας γράφει: «Μία από τις χιλιάδες τραγωδίες που έκαναν το ναυάγιο του Τιτανικού το πιο φρικτό στην παγκόσμια ιστορία».

Όταν το RMS Titanic απέπλευσε στις 10 Απριλίου του 1912, ήταν το μεγαλύτερο επιβατηγό πλοίο σε υπηρεσία και θεωρούνταν «αβύθιστο». Μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, το πρώτο ταξίδι του Τιτανικού μετατράπηκε σε διεθνή τραγωδία, όταν το πλοίο προσέκρουσε σε παγόβουνο στον Βόρειο Ατλαντικό στις 11:40 μ.μ. της 14ης Απριλίου. Το πλοίο, το οποίο βυθίστηκε σε λιγότερο από τρεις ώρες, δεν διέθετε αρκετές σωσίβιες λέμβους για τους περίπου 2.220 επιβαίνοντες.

Η εφημερίδα ανακαλύφθηκε σε μια ντουλάπα κατά τη διάρκεια μιας εκκαθάρισης σπιτιού που πραγματοποίησαν οι δημοπράτες Hansons, όπου πιστεύεται ότι φυλασσόταν για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η πρώτη σελίδα γράφει:

«Από τα 903 μέλη του πληρώματος του Τιτανικού, μόνο 210 έχουν διασωθεί. Αυτό σημαίνει τραγωδία επί τραγωδίας για το Σαουθάμπτον, όπου έζησε η πλειονότητα των ανδρών, γιατί από αυτή την τρομερή καταστροφή οι μητέρες έχασαν τους γιους τους, οι γυναίκες τους συζύγους τους και τα νεαρά κορίτσια τους αγαπημένους τους».

«Η χθεσινή ημέρα ήταν μια τρομερή ημέρα στην ιστορία της πόλης, αν και έβαλε τέλος σε κάθε αγωνία. Ο κατάλογος των διασωθέντων αναρτήθηκε έξω από τα γραφεία της White Star, και οι μητέρες και οι σύζυγοι που ήλπιζαν ενάντια στην ελπίδα διάβασαν με ανυπομονησία τα ονόματα, για να διαπιστώσουν ότι οι χειρότεροι φόβοι τους έγιναν πραγματικότητα.

«Για κάποιους, βέβαια, ο κατάλογος περιείχε ένδοξα νέα, αλλά αποσιώπησαν τη χαρά τους μπροστά στη φοβερή θλίψη των φίλων και των γειτόνων τους».

Στο εσωτερικό, η εφημερίδα ανοίγει σε μια διπλή σελίδα με μια γκαλερί φωτογραφιών όσων επέβαιναν στο πλοίο.

Ο Τσαρλς Χάνσον, ιδιοκτήτης του οίκου δημοπρασιών Hansons Auctioneers, ανέφερε σε δήλωσή του στον ιστότοπο της εταιρείας ότι η εφημερίδα ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας «εκκαθάρισης σπιτιού» σε ένα ακίνητο στην πόλη Λίτσφιλντ του Στάφορντσαϊρ.

«Η εφημερίδα βρέθηκε χάρη στη γιαγιά του ηλικιωμένου πελάτη μας», δήλωσε ο Hanson. «Κρατούσε εφημερίδες που σηματοδοτούσαν σημαντικά γεγονότα, όπως η στέψη του βασιλιά Γεωργίου Ε' το 1911, καθώς και η βύθιση του Τιτανικού».

Ο Hanson περιέγραψε την εφημερίδα, η οποία πωλήθηκε για 34 λίρες Αγγλίας (περίπου 40 ευρώ) αυτή την εβδομάδα, ως «ένα πολύτιμο κομμάτι της κοινωνικής ιστορίας», προσθέτοντας:

«Το εύρημα αυτό μας θυμίζει τις πολλές οικογένειες και τους φίλους που θρηνούσαν, τις σπαρακτικές μητέρες, τους πατέρες και τις συζύγους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.