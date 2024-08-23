Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συναντηθεί σήμερα με ηγέτες κομμάτων της αριστεράς, του κέντρου και της δεξιάς με στόχο, σχεδόν επτά εβδομάδες μετά τις βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία, στις οποίες κανένα κόμμα δεν κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία, να δώσει επιτέλους στη χώρα ένα νέο πρωθυπουργό.

Η κυβέρνηση του απερχόμενου πρωθυπουργού Γκαμπριέλ Ατάλ έφερε σε πέρας τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ως υπηρεσιακή. Όμως το διάλειμμα τελείωσε και ο Μακρόν θα επιλέξει ένα πρωθυπουργό μετά τις συνομιλίες αυτές, οι οποίες θα συνεχισθούν τη Δευτέρα, ανακοινώθηκε από το γραφείο του.

Οι πιθανοί υποψήφιοι

Το ποιος θα γίνει πρωθυπουργός - και το αν θα καταφέρει να πείσει το κοινοβούλιο να υποστηρίξει οποιεσδήποτε μεταρρυθμίσεις - εξακολουθεί να είναι ένα πολύ ανοιχτό ερώτημα, σημειώνει το Ρόιτερς.

Η κίνηση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές έγινε μπούμερανγκ, καθώς ο κεντρώος συνασπισμός του έχασε δεκάδες έδρες στην ψηφοφορία που διεξήχθη σε δύο γύρους, στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου, και από την οποία αναδείχθηκε ένα κοινοβούλιο στο οποίο κανένα κόμμα δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία.

Η συμμαχία της αριστεράς, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP), που ήρθε πρώτη στις εκλογές θέλει να διοριστεί πρωθυπουργός η υποψήφιά του, Λουσί Καστέ, μια 37χρονη υψηλόβαθμη δημόσια λειτουργός.



Ο Μακρόν ωστόσο έχει μέχρι τώρα αγνοήσει την Καστέ, επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός ότι ήρθε πρώτη, απέχει πολύ από την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Αντίθετα ο Μακρόν έχει καλέσει τους ηγέτες να συνάψουν συμφωνίες πέραν των κομματικών γραμμών για να σχηματίσουν μια κυβέρνηση που θα έχει σταθερή πλειοψηφία.

Ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος Φαμπιάν Ρουσέλ, το κόμμα του οποίου ανήκει στη συμμαχία του Νέου Λαϊκού Μετώπου, δήλωσε σήμερα ότι, αν δεν διοριστεί η Καστέ, θα προκληθεί σοβαρή κρίση. Όμως οι πιθανότητες η Καστέ να αναλάβει την πρωθυπουργία είναι μικρές. Πηγή που πρόσκειται στον Μακρόν είπε τον περασμένο μήνα στο Ρόιτερς ότι ο πρόεδρος πιστεύει πως το κέντρο βάρους του νέου κοινοβουλίου βρίσκεται στο κέντρο ή στην κεντροδεξιά.

Μεταξύ των άλλων πιθανών υποψηφίων είναι ένας συντηρητικός περιφερειάρχης, ο Ξαβιέ Μπερτράν, και ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ, σύμφωνα με πηγές.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης πρόσφατα τον Καρίμ Μπουαμράν, τον σοσιαλιστή δήμαρχο ενός φτωχού προαστίου του Παρισιού, ως έτερο πιθανό υποψήφιο για την πρωθυπουργία.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Γαλλίας, ο Μακρόν μπορεί να διορίσει πρωθυπουργό όποιον θέλει -ωστόσο αυτός που θα διορίσει θα πρέπει να μπορέσει να επιβιώσει προτάσεων μομφής από την αντιπολίτευση.

Όποιον κι αν διορίσει ο Μακρόν, θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα δύσκολο έργο. Η ψήφιση από το κοινοβούλιο του προϋπολογισμού του 2025 είναι μία από τις πολλές προκλήσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει, σε μια περίοδο που η Γαλλία δέχεται πίεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αγορές ομολόγων για να μειώσει το έλλειμμά της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.