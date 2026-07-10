Τέσσερα από τα πέντε νέα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν έχουν κάποια γνωστή σύνδεση με ήδη ασθενείς, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), προειδοποιώντας ότι η πραγματική κλίμακα της επιδημίας ενδέχεται να είναι δύο με τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αυτή που υποδηλώνουν τα επίσημα στοιχεία.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας καθώς αγωνίζονται να περιορίσουν την επιδημία στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, η οποία μέχρι στιγμής έχει μολύνει 1.792 ανθρώπους και έχει σκοτώσει 625, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χθες.

Στην Μπούνια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι που θεωρείται επίκεντρο της τρέχουσας επιδημίας, «το 80% των (…) νέων επιβεβαιωμένων ασθενών αφορά ανθρώπους εκτός των γνωστών καταλόγων επαφών», δήλωσε ο διευθυντής εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ Τσίκουε Ιχεκουεάζου μιλώντας στο Reuters.

Σε περιοχές με λιγότερα κρούσματα, όπως η επαρχία Βόρειο Κίβου, σχεδόν όλα τα νέα κρούσματα προέρχονται από τους καταλόγους επαφών, πρόσθεσε, ένδειξη μιας κάποιας προόδου.

Οι εκτιμήσεις του ΠΟΥ, που βασίζονται σε μοντελοποίηση και σε ποσοστά θετικότητας σε τεστ, υποδηλώνουν ότι η επιδημία Έμπολα, που κηρύχθηκε επισήμως στα μέσα Μαΐου, μπορεί να είναι δύο με τέσσερις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σημείωσε ο Ιχεκουεάζου.

Περίπου το 90% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων εξακολουθούν να εντοπίζονται στην επαρχία Ιτούρι, κυρίως στις πόλεις Μπούνια, Ρουαμπάρα, Μονγκμπουάλου και Νιακούντε, όπου η μετάδοση είναι ακόμη μεγάλη.

Όμως ο ιός έχει εξαπλωθεί και τις επαρχίες Βόρειο και Νότιο Κίβου και πιο πρόσφατα στην Τσόπο.

Στην Μπούνια, μια πόλη με περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους, σχεδόν ένας στους δύο ασθενείς που ελέγχεται για τον ιό Έμπολα είναι θετικός, ένδειξη της ευρείας και συνεχιζόμενης μετάδοσης της ασθένειας στην κοινότητα, δήλωσε ο Ιχεκουεάζου.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι το στέλεχος Bundibugyo, που ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία, ενδέχεται να προκαλεί πιο ήπια συμπτώματα σε σχέση με άλλα στελέχη, γεγονός που κάνει τις κοινότητες όπου εντοπίζονται τα κρούσματα να υποτιμούν τον κίνδυνο της ασθένειας και οδηγεί κάποιες οικογένειες να αναλάβουν οι ίδιες τη φροντίδα ασθενών στο σπίτι, προτού αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.

Αν και τα ηπιότερα συμπτώματα φαίνεται να έχουν ως αποτέλεσμα βελτιωμένα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ των ασθενών που φτάνουν στα κέντρα υγείας, παράλληλα οδηγούν όσους μολύνονται να παραμένουν στην κοινότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να συνεχίζουν να μεταδίδουν τον ιό.

«Οι ασθενείς παραμένουν εκεί έξω για περισσότερο διάστημα από όσο θα θέλαμε», σχολίασε ο Ιχεκουεάζου.

«Όσο περισσότερο οι ασθενείς δεν λαμβάνουν θεραπεία, τόσο πιο πιθανό είναι να μεταδώσουν αυτή την ασθένεια».

Μεγάλη ανησυχία προκαλούν και οι θάνατοι στην κοινότητα. Ανάλυση των πρώτων 400 θανάτων από Έμπολα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περίπου το 70% αυτών καταγράφηκε εκτός των δομών υγείας, τόνισε.

Η ενίσχυση της επιτήρησης παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για την αντιμετώπιση, εκτίμησε ο Ιχεκουεάζου. Οι αρχές της ΛΔ Κονγκό ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα την εκπαίδευση 21.000 μελών της κοινότητας που παρέχουν βασικές υπηρεσίες υγείας ώστε να πραγματοποιούν επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι, να εντοπίζουν ύποπτα κρούσματα και να ενθαρρύνουν άτομα με συμπτώματα να αναζητήσουν φροντίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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