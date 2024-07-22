Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο άλλων δύο από τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, καθώς οι συνομιλίες για να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των περίπου 120 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από Παλαιστίνιους μαχητές στον παλαιστινιακό θύλακα αναμένεται να επαναληφθούν αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τον θάνατο ενώ κρατούνταν των δύο ομήρων, του 35χρονου ηχολήπτη Γιαγκέβ Μπουχστάμπ και του 76χρονου ιστορικού Άλεξ Ντάνσιγκ, οι οποίοι είχαν απαχθεί από τα σπίτια τους σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα αναμένεται την Πέμπτη να μετάσχει στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός που διεξάγονται με διεθνή μεσολάβηση, οι οποίες θα περιλαμβάνουν το ζήτημα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

«Ο Γιαγκέβ και ο Άλεξ απήχθησαν ζωντανοί και θα έπρεπε να έχουν επιστρέψει ζωντανοί στις οικογένειές τους και στη χώρα τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων. «Ο θάνατός τους σε ομηρεία αντανακλά με τραγικό τρόπο την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις», προσθέτει το Φόρουμ.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν μέχρι στιγμής κηρύξει ερήμην νεκρούς περίπου το ένα τρίτο των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από Παλαιστίνιους μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

