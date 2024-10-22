Τα οικονομικά της Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα με τον ισραηλινό στρατό να πραγματοποιεί κύμα αεροπορικών επιδρομών με στόχο υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνδέονται με τη σιίτικη οργάνωση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε τους δύο τελευταίους ορόφους ενός κτιρίου στη νότια Βηρυτό, σκοτώνοντας τον Μοχάμεντ Τζααφάρ Κασίρ, τον οποίο το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και το Ισραήλ κατηγόρησαν ότι μετέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από το Ιράν στη Χεζμπολάχ για χρόνια. Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι ο Κασίρ ήταν επικεφαλής της Μονάδας 4400 της Χεζμπολάχ, η οποία μεταφέρει όπλα από το Ιράν στον Λίβανο, και επέβλεπε την ανάπτυξη της Χεζμπολάχ για πυραύλους ακριβείας καθοδήγησης.

Χθες, Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε στη Συρία ανώτερο στέλεχος της λιβανικής Χεζμπολάχ, αρμόδιο για μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του λιβανικού σιιτικού κινήματος.Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, ήταν επικεφαλής της «μονάδας 4.400» και «υπεύθυνος για τις μεταφορές κεφαλαίων της Χεζμπολάχ» που εξασφαλίζονταν κυρίως χάρη στην πώληση ιρανικού πετρελαίου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

Μετά τη δολοφονία των περισσότερων από τους κορυφαίους πολιτικούς και στρατιωτικούς διοικητές της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ καταδιώκει τώρα τους χρηματοδότες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της σιιτικής ομάδας σε μια προσπάθεια να την αποδυναμώσει περαιτέρω. Ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει κύμα αεροπορικών επιδρομών με στόχο υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος al-Qard al-Hasan που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, λέγοντας ότι το οιονεί τραπεζικό σύστημα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής πτέρυγας της μαχητικής ομάδας.

Περισσότερα από δώδεκα υποκαταστήματά του σε όλο τον Λίβανο καταστράφηκαν από επιδρομές το βράδυ της Κυριακής δύο εβδομάδες μετά την εξόντωση του Κασίρ.

Τι είναι το al-Qard al-Hasan και ποιος επωφελείται από αυτό;

Σύμφωνα με το Associated Press, το Al-Qard al-Hasan είναι επίσημα ένα μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό ίδρυμα που λειτουργεί εκτός του λιβανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και είναι ένα από τα εργαλεία με τα οποία η Χεζμπολάχ εδραιώνει την υποστήριξή της στον σιιτικό πληθυσμό της χώρας.

Εκτός από τη στρατιωτική της πτέρυγα, η Χεζμπολάχ έχει υποκαταστήματα που διαχειρίζονται σχολεία, νοσοκομεία, παντοπωλεία καθώς και το al-Qard al-Hasan, από το οποίο επωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές της.

Το Ισραήλ λέει ότι το ίδρυμα χρηματοδοτεί αγορές όπλων και χρησιμοποιείται για να πληρώνει μαχητές της Χεζμπολάχ. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επιβάλει κυρώσεις σε αυτήν από το 2007, λέγοντας ότι «χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ ως κάλυμμα» για να διαχειριστεί τις οικονομικές δραστηριότητες της μαχητικής ομάδας «και να αποκτήσει πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Το ίδρυμα ιδρύθηκε πριν από τέσσερις δεκαετίες, αμέσως μετά την ίδρυση της Χεζμπολάχ. Το όνομά του στα αραβικά σημαίνει «το καλοπροαίρετο δάνειο» και προσφέρει άτοκα δάνεια ενώ επίσης επιτρέπει στους ανθρώπους να καταθέτουν χρυσό ως εγγύηση, επιτρέποντάς τους να πληρώσουν για τα σχολικά δίδακτρα και γάμους, να αγοράσουν αυτοκίνητο ή να ανοίξουν μια μικρή επιχείρηση. Οι άνθρωποι μπορούν επίσης να ανοίξουν λογαριασμούς ταμιευτηρίου.

Το Al-Qard al-Hasan έχει περισσότερα από 30 υποκαταστήματα σε όλο τον Λίβανο. Μετά την οικονομική κατάρρευση του Λιβάνου το 2019, το ίδρυμα παρείχε σανίδα σωτηρίας για πολλούς Λιβανέζους. Σε αντίθεση με τις τράπεζες σε όλη τη χώρα που επέβαλαν όρια στα ποσά που θα μπορούσαν τα άτομα να κάνουν ανάληψη από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, όσοι διέθεταν καταθέσεις στο al-Qard al-Hasan εξακολουθούσαν να μπορούν να κάνουν ανάληψη των μετρητών τους, χωρίς όριο.

Το 2021, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε επτά άτομα σε σχέση με τη Χεζμπολάχ και το Al-Qard al-Hasan. Ένα χρόνο αργότερα, η κυβέρνηση Μπάιντεν επέβαλε κυρώσεις για τρομοκρατία σε άλλους δύο, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή του al-Qard al-Hasan, Αντέλ Μανσούρ, και δύο εταιρειών στο Λίβανο για παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Χεζμπολάχ.

Ο Ντέιβιντ Άσερ, ειδικός σε θέματα παράνομης χρηματοδότησης, ο οποίος έχει εργαστεί στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τώρα είναι ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Χάντσον, είπε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις είναι «μεγάλη υπόθεση».

«Το Al-Qard al-Hasan είναι μέρος της κεντρικής οικονομικής μονάδας της Χεζμπολάχ», η οποία είναι παρόμοια με το ταμείο της, είπε.

Ο Φαϊσάλ Αμπντούλ-Σάτερ, Λιβανέζος πολιτικός αναλυτής που παρακολουθεί στενά τις υποθέσεις της Χεζμπολάχ, είπε ότι η μαχητική ομάδα δε χρηματοδοτείται από το Al-Qard al-Hasan. Τα χρήματα που κατατίθενται στο ίδρυμα ανήκουν σε ιδιώτες και εταιρείες και το σύστημα ωφελεί άτομα με χαμηλά εισοδήματα.

«Αυτό είναι ένα συμβολικό χτύπημα», είπε ο Abdul-Sater σχετικά με τη στόχευση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος al-Qard al-Hasan.

Πόσο επιβλαβή είναι τα ισραηλινά χτυπήματα;

Η συστηματική καταστροφή των παραρτημάτων του al-Qard al-Hasan, που έρχεται μετά από δολοφονίες που εξόντωσαν σχεδόν όλης την ανώτατη ηγεσία της Χεζμπολάχ και εκτόπισαν εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές της ομάδας, είναι βέβαιο ότι θα φέρει χάος και θα προκαλέσει φόβους στη βάση υποστήριξης της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι είναι απίθανο να βλάψει τα οικονομικά της Χεζμπολάχ αυτό από μόνο του.

Η Al-Qard al-Hasan προσπάθησε να καθησυχάσει τους πελάτες της, λέγοντας σε δήλωσή της αργά την Κυριακή ότι είχε εκκενώσει όλα τα υποκαταστήματά της και μετέφερε το χρυσό και άλλα κοιτάσματα σε ασφαλείς περιοχές.

Ο Λιβανέζος οικονομολόγος Λουί Χομπέικα είπε ότι η καταστροφή των υποκαταστημάτων του al-Qard al-Hasan δεν θα έχει καμία επίδραση στη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ, καθώς τα χρήματά της προέρχονται από το Ιράν και από πλούσιους υποστηρικτές της από όλο τον κόσμο. Οι μισθοί του ομίλου είναι γνωστό ότι καταβάλλονται σε δολάρια και με μετρητά.

«Όσο το Ιράν και οι σύμμαχοι της Χεζμπολάχ χρηματοδοτούν την ομάδα, δε θα επηρεαστεί», είπε ο Χομπέικα, προσθέτοντας ότι οι «σακούλες με μετρητά» από το εξωτερικό θα συνεχίσουν να έρχονται όπως και στο παρελθόν.

Η Λίνα Χατίμπ, συνεργάτης στο Chatham House που εστιάζει στη Μέση Ανατολή, είπε ότι οι πελάτες του al-Qard al-Hasan εξακολουθούν να πιστεύουν ότι «η Χεζμπολάχ θα είναι σε θέση να τους αποζημιώσει για τις απώλειές τους».

Μια Λιβανέζα που έδωσε μόνο το μικρό της όνομα, Ζαχράα, για λόγους ασφαλείας, είπε ότι χρειαζόταν μετρητά και κατέθεσε ένα χρυσό κολιέ και πολλά δαχτυλίδια νωρίτερα φέτος σε αντάλλαγμα δάνειο ύψους 800 δολαρίων. Η γυναίκα είπε ότι το αποπλήρωνε σε μηνιαίες δόσεις 50 δολαρίων.

«Δεν με νοιάζει αν θα πάρω το χρυσό ή όχι τη στιγμή που οι άνδρες θυσιάζουν τις ψυχές τους στο νότιο Λίβανο», είπε η Ζαχράα αναφερόμενη στους ένοπλους της Χεζμπολάχ που πολεμούν τις ισραηλινές δυνάμεις εισβολής.

Πηγή: skai.gr

