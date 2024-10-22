Η Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα τη σύναψη συμφωνίας ύψους 4,3 δισ. ευρώ για να εξοπλίσει το πολεμικό ναυτικό της με αμερικανικούς πυραύλους τεχνολογίας αιχμής μέσου και μακρού βεληνεκούς.

Η συμφωνία χαιρετίστηκε ως «σημαντικό βήμα» από την Καμπέρα, που αποκάλυψε τον Απρίλιο την πρώτη της εθνική στρατηγική εθνικής άμυνας, που δίνει έμφαση στον Ειρηνικό Ωκεανό και στις υποτιθέμενες «εξαναγκαστικές τακτικές» της Κίνας στην περιφέρεια.

Η αγορά περιλαμβάνει πυραύλους SM-6, ικανούς να καταρρίπτουν αεροσκάφη ή πυραύλους κρουζ, καθώς και SM-2 Block III C μέσου βεληνεκούς, που διαθέτουν νέες δυνατότητες κατεύθυνσης και αυτοκατεύθυνσης.

«Η Αυστραλία αντιμετωπίζει το πιο περίπλοκο γεωστρατηγικό περιβάλλον από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», σχολίασε ο Αυστραλός υπουργός Βιομηχανίας και Άμυνας Πατ Κονρόι κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Οι πύραυλοι «τεχνολογίας αιχμής» αυτοί θα «εγγυηθούν την ασφάλεια των Αυστραλών, την αποτροπή οποιουδήποτε αντιπάλου και την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων της Αυστραλίας στην πυραυλική εποχή», πρόσθεσε.

Η αγορά των αμερικανικών πυραύλων δείχνουν την πρόθεση των ενόπλων δυνάμεων της Αυστραλίας να κάνουν πιο «θανάσιμο» το ναυτικό τους, είπε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρίτσαρντ Μαρλς.

Τον Απρίλιο, η Αυστραλία ανήγγειλε μεγάλη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της.

Πέρα από την ταχεία αύξηση του στόλου και των δυνατοτήτων των σκαφών επιφανείας, η Αυστραλία προβλέπει να αποκτήσει πυρηνοκίνητα υποβρύχια χαμηλής παρατηρησιμότητας στο πλαίσιο τριμερούς συμφωνίας με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, στο πλαίσιο της συμμαχίας AUKUS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

