Στη Μέση Ανατολή ο Μπλίνκεν για την αναβίωση του σχεδίου εκεχειρίας μετά τον θάνατο του Σινουάρ

Στο Ισραήλ φτάνει σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, τον πρώτο σταθμό της ευρύτερης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, με στόχο την αναβίωση των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και το μέλλον του θύλακα μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ.

Ωστόσο, σημειώνει το Reuters, οποιαδήποτε σημαντική πρόοδος πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ φαίνεται αδύνατη.

Το τελευταίο ταξίδι του κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη -το 11ο στην περιοχή από τότε που οι Παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου- έρχεται καθώς ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει την εκστρατεία του στη Γάζα και στον Λίβανο.

Το ταξίδι του Μπλίνκεν, το οποίο θα περιλαμβάνει στάση στην Ιορδανία την Τετάρτη και στη Ντόχα, έρχεται σε μια φάση κατά την οποία η περιοχή περιμένει την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν.

Τα αντίποινα θα μπορούσαν να διαταράξουν τις αγορές πετρελαίου και μπορεί να πυροδοτήσουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο Μπλίνκεν θα επικεντρώσει τις συζητήσεις στο πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, τα σχέδια για τη Γάζα μετά το τέλος των μαχών και πώς θα βελτιωθεί η ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Την περασμένη εβδομάδα ο Μπλίνκεν και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ζήτησαν από Ισραηλινούς αξιωματούχους συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδεινούμενης κατάστασης στη Γάζα, διαφορετικά το Ισραήλ θα έρθει αντιμέτωπο με πιθανούς περιορισμούς στη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στις συναντήσεις του στο Ισραήλ και τις αραβικές χώρες, ο Μπλίνκεν θα εξετάσει θέματα της «επόμενης ημέρας», ιδίως της ασφάλειας, της διακυβέρνησης και της ανοικοδόμησης.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα συζητήσει επίσης με το Ισραήλ και άλλες χώρες πώς θα εξασφαλιστεί μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ και θα συνεχίσει τις συνομιλίες της Ουάσιγκτον με τους Ισραηλινούς σχετικά με την αναμενόμενη απάντησή τους στην πυραυλική επίθεση του Ιράν, είπε ο αξιωματούχος.

Αναλυτές εκτιμούν ότι Χαμάς και Ισραήλ εξακολουθούν να βρίσκονται σε βαθιά αντιπαράθεση και είναι απίθανο να κάνουν σημαντικές παραχωρήσεις πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, κάτι που θα μπορούσε να ανατρέψει την αμερικανική πολιτική.

«Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς» ότι ο Μπλίνκεν θα κάνει κάποια σημαντική ανακάλυψη αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, συνεργάτης του Ιδρύματος Κάρνεγκι για τη Διεθνή Ειρήνη, δεδομένου ότι ούτε η Χαμάς ούτε ο Νετανιάχου έχουν επείγουσα ανάγκη να τερματίσουν τον πόλεμο.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είδε τη δολοφονία του Σινουάρ ως πιθανή ευκαιρία για το άνοιγμα ενός δρόμου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι οι μάχες θα συνεχιστούν.

Το Ισραήλ επιτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για να απωθήσει τη Χεζμπολάχ μακριά από τα βόρεια σύνορά του, ενώ προχωρά και στον κατάμεστο προσφυγικό καταυλισμό στην Τζαμπάλια, κάτι που οι Παλαιστίνιοι και οι υπηρεσίες του ΟΗΕ φοβούνται ότι θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια αποκλεισμού της βόρειας Γάζας από τον υπόλοιπο θύλακα.

Οι αναλυτές λένε ότι ο Νετανιάχου μπορεί να προτιμήσει να περιμένει το τέλος της θητείας του Τζο Μπάιντεν, που λήγει τον Ιανουάριο, και να διαπραγματευτεί με τον επόμενο πρόεδρο, είτε την Καμάλα Χάρις είτε τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συνομίλησε τηλεφωνικά το Σάββατο.

Μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα για την οποία οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και τα Κατάρ εργάστηκαν επί μήνες δεν είναι πλέον εφικτή, είπε ο Μίλερ, και η έλλειψη διοίκησης και ελέγχου εντός της Χαμάς περιπλέκει κι άλλο τις διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέμεινε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αισθάνονται ότι «υπάρχει η ευκαιρία» για κατάπαυση του πυρός.

«Δεν πρόκειται να κάνω εικασίες για κάποιο άμεσο αποτέλεσμα (από το ταξίδι), αλλά πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εμπλακούμε όχι μόνο με τους Ισραηλινούς, αλλά και με άλλους εταίρους στην περιοχή», είπε.

