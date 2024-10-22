Επιθέσεις συμμοριών στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας της Αϊτής Πορτ-ο-Πρενς στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δυο ανθρώπους και εκτόπισαν άλλους 5.000 και πλέον, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η πολιτική προστασία στη φτωχή χώρα της Καραϊβικής που σπαράσσεται από τη βία του οργανωμένου εγκλήματος.

Η χώρα είναι αντιμέτωπη εδώ και χρόνια με τη βία πάνοπλων ομάδων κακοποιών, όμως η κλιμάκωσή της τους τελευταίους μήνες χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο την ανθρωπιστική κρίση.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που δόθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο, δυο γυναίκες, ανάμεσά τους έγκυος οκτώ μηνών, σκοτώθηκαν στις επιθέσεις που εξαπολύθηκαν από συμμορίες που έχουν συνασπιστεί στη συμμαχία «Viv Ansanm» («Ζούμε μαζί») στη συνοικία Σολινό.

Δολοφονήθηκαν «στο εσωτερικό του σπιτιού τους», σύμφωνα με έκθεση της πολιτικής προστασίας, που έκανε επίσης λόγο για πυρπολήσεις σπιτιών και αυτοκινήτων.

Από τη 17η Οκτωβρίου, ορισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας μοιάζουν να έχουν μπει στο στόχαστρο συμμοριών.

Οι επιθέσεις συνεχίζονταν στη συνοικία Σολινό χθες το απόγευμα. Διακρίνονταν στήλες καπνού να υψώνονται από σπίτια που πυρπόλησαν κακοποιοί.

Υπέστησαν επιθέσεις κι άλλες κοινότητες: μια στοχοποίησε σχολείο στη Λ’Εστέρ, όπου γονέας μαθητή σκοτώθηκε και αρκετοί μαθητές τραυματίστηκαν.

Στις αρχές αυτού του μήνα, επίθεση συμμορίας στην κοινότητα Ποντ-Σοντέ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 109 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους περίπου σαράντα.

Έπειτα από μερικούς μήνες σχετικής ηρεμίας, η συμμαχία «Viv Ansanm» πολλαπλασίασε τις επιθέσεις της τις τελευταίες ημέρες, παρά την παρουσία πολυεθνικής δύναμης υπό την ηγεσία της Κένυας για να υποστηριχθεί η αϊτινή αστυνομία, η οποία αδυνατεί να ελέγξει την κατάσταση.

Η αποστολή αυτή άρχισε να αναπτύσσεται το καλοκαίρι στη χώρα που παραμένει βυθισμένη για χρόνια σε πολυδιάστατη κρίση, ανθρωπιστική, οικονομική και πολιτική.

Με υποστήριξη του ΟΗΕ και των ΗΠΑ, απέχει ακόμη πολύ από το να φθάσει τον στόχο ως προς τον αριθμό του προσωπικού της (2.500 αστυνομικοί), την ώρα που οι συμμορίες συνεχίζουν να ελέγχουν το 80% του Πορτ-ο-Πρενς και μείζονες οδικούς άξονες.

Τουλάχιστον 3.661 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον Ιανουάριο στην Αϊτή, σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η βία και η ανθρωπιστική κρίση έχουν αναγκάσει πάνω από 700.000 ανθρώπους, οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

