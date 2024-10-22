Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως σκότωσε στη Συρία ανώτερο στέλεχος της λιβανικής Χεζμπολάχ, αρμόδιο για μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του λιβανικού σιιτικού κινήματος.

Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, ήταν επικεφαλής της «μονάδας 4.400» και «υπεύθυνος για τις μεταφορές κεφαλαίων της Χεζμπολάχ» που εξασφαλίζονταν κυρίως χάρη στην πώληση ιρανικού πετρελαίου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι.

«Εξαλείφθηκε (...) πριν από μερικές ώρες στη Συρία», υποστήριξε.

Η μονάδα αυτή είχε προηγουμένως επικεφαλής τον Μοχάμεντ Τζαφάρ Ξιρ, γνωστό επίσης ως σεΐχη Σάλαχ, που «διαχειριζόταν για χρόνια την κύρια πηγή εσόδων της οργάνωσης» και «εξαλείφθηκε» από το Ιράν σε «στοχευμένη επίθεση» στη Βηρυτό στις αρχές Οκτωβρίου, είπε ακόμη ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα χθες, το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε τον θάνατο δυο ανθρώπων σε βομβαρδισμό που απέδωσε στο Ισραήλ και είχε στόχο αυτοκίνητο στη Δαμασκό.

Από την πλευρά της, η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως πύραυλος είχε στόχο μη Σύρο, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου σε συνοικία όπου έγινε επιμνημόσυνη δέηση για τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας την περασμένη εβδομάδα.

Η «μονάδα 4.400» φέρεται να ήταν αρμόδια για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου που εκφορτώνεται στη Συρία και μεταπωλείται στον Λίβανο. «Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια», σύμφωνα με τον αντιναύαρχο Χαγκάρι.

Η λιβανική Χεζμπολάχ, σύμμαχος της παλαιστινιακής Χαμάς, άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο εκπρόσωπος Χαγκάρι υποστήριξε ακόμη ότι η Χεζμπολάχ εν μέρει χρηματοδοτείται από «εργοστάσια» στη Συρία, στην Υεμένη, στον ίδιο Λίβανο και στην Τουρκία — κράτος μέλος του NATO.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα «εργοστάσια» αυτά.

«Θα συνεχίσουμε να δρούμε εναντίον της Χεζμπολάχ στη Συρία και παντού», πρόσθεσε.

Ο στρατός του Ισραήλ, ο οποίος διεξάγει επί σχεδόν έναν μήνα χερσαίες επιχειρήσεις με σκοπό να απωθηθούν οι μαχητές της Χεζμπολάχ από τομείς των συνόρων των δυο κρατών, έχει πλέον διευρύνει τις τελευταίες ημέρες την εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών που εξαπολύει, στοχοποιώντας ιδίως οικονομικά συμφέροντα του σιιτικού κινήματος, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, προκειμένου να μειώσει τη δυνατότητά του να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

