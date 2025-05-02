Πόσο ασφαλείς είναι οι υποδομές στη Γερμανία;

Το πρόσφατο blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία εντείνει την ανησυχία πολλών για το κατά πόσο θα μπορούσε να συμβεί κάτι παρόμοιο στη Γερμανία. Είναι ασφαλείς οι γερμανικές υποδομές;Η παράλυση του δικτύου ηλεκτροδότησης που επηρέασε κυρίως την Ισπανία και την Πορτογαλία προκάλεσε χάος. Tα αίτια παραμένουν ακόμη ασαφή. Κατά το διάστημα του blackout δεν λειτουργούσε τίποτα: από τα φανάρια στους δρόμους, μέχρι τα ATM και τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Στη Γερμανία πάντως οι αρχές είναι καθησυχαστικές. «Ένα μεγάλης κλίμακας και διάρκειας blackout είναι απίθανο στη Γερμανία» ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων, εξηγώντας περαιτέρω πως το γερμανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο, ώστε σε περίπτωση που «πέσει» ένα μέρος του, τότε υπάρχει ένα άλλο, το οποίο είναι σε θέση να το υποκαταστήσει έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Η τοποθέτηση της Υπηρεσίας Δικτύων βέβαια δεν είναι αρκετή για να καταλαγιάσει εντελώς τις ανησυχίες των πολιτών. Πόσο ασφαλής είναι η προμήθεια ενέργειας και νερού, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, οι υγειονομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της χώρας, με άλλα λόγια όλα τα τμήματα των βασικών υποδομών της Γερμανίας;

Την προηγούμενη εβδομάδα εξάλλου η Γερουσία του Βερολίνου ανέφερε πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπηρεσιών δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, η οποία επηρέασε και το Αστυνομικό Σώμα. Και οι βασικές υποδομές της χώρας έχουν βρεθεί πολλές φορές στο παρελθόν στο στόχαστρο επιθέσεων – από τα καλώδια δεδομένων στη Βαλτική, μέχρι τα δίκτυα IT μεγάλων εταιρειών.

Περίπου το 80% των βασικών υποδομών της Γερμανίας ανήκει σε ιδιωτικές βιομηχανικές εταιρείες. Ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες δέχονται και αυτές ολοένα περισσότερες επιθέσεις από hacker, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της Μπούντεσταγκ καθώς και ομοσπονδιακών υπουργείων στο Βερολίνο.

Μεγάλες επενδύσεις για βελτίωση υποδομών

Η νέα γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές, ιδίως μέσω του ειδικού ταμείου 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι επενδύσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν μέσα στα επόμενα 12 χρόνια και θα διοχετευτούν στους τομείς των μεταφορών, της ψηφιοποίησης και των υποδομών ενέργειας.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών σκοπεύει να ενισχύει το κανονιστικό πλαίσιο γύρω από την κυβερνοασφάλεια, την πολιτική προστασία, την πολιτική άμυνα και τον έλεγχο σε περιπτώσεις καταστροφών. Λαμβάνει υπόψη άλλωστε τις αυξανόμενες τρομοκρατικές απειλές, την απειλή από το οργανωμένο έγκλημα αλλά και τις υβριδικές επιθέσεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Πληροφοριών (BSI) πρόκειται να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες γύρω από την κυβερνοασφάλεια. Επιπλέον, θα ληφθούν μέτρα προκειμένου να επιτρέπεται η εγκατάσταση εξαρτημάτων σε βασικές υποδομές, τα οποία θα έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά σε «αξιόπιστες χώρες». Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα λάβουν επίσης συμβουλές αναφορικά με το πώς μπορούν να προστατευτούν πιο αποτελεσματικά από κυβερνοεπιθέσεις.

Η βελτίωση των υποδομών αποτελεί βασικό στόχο και της ΕΕ, στο πλαίσιο και του πρότζεκτ ProtectEU, σε μία περίοδο που ο ευρωπαϊκός πληθυσμός ανησυχεί ολοένα περισσότερο για τον κίνδυνο τρομοκρατίας και υβριδικών απειλών. Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι υβριδικές εκστρατείες, όπως για παράδειγμα τα σαμποτάζ σε κομβικής σημασίας υποδομές, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι προσπάθειες χειραγώγησης εκλογικών διαδικασιών και η διασπορά ψευδών ειδήσεων και πληροφοριών.

Οι θεσμοί της ΕΕ βρίσκονται και αυτοί στο στόχαστρο. Γι' αυτό και η Ένωση θέλει να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία γύρω από πιθανές επιθέσεις υπό τον έλεγχο της Ενιαίας Ικανότητας Ανάλυσης Πληροφοριών (SIAC), να ενισχύσει τις αρμοδιότητες της Europol, αλλά και να βελτιώσει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών-μελών. Ο απώτερος σκοπός; Να καταστούν οι βασικές υποδομές στη Γερμανία ειδικώς και σε ολόκληρη την ΕΕ γενικώς όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικές.

