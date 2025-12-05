Είναι εύκολο να γελάσει κανείς με την Κιμ Καρντάσιαν, η οποία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι απέτυχε στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνια, προσθέτοντας το όνομά της σε εκείνα διασημοτήτων όπως η Καμάλα Χάρρις και ο Τζέρι Μπράουν. Αλλά η αποτυχία της Καρντάσιαν δεν αποτελεί μομφή για την ίδια. Είναι κατηγορία εις βάρος του ίδιου του συστήματος του BAR, μιας από τις πιο ισχυρές συντεχνίες στην Αμερική. Και για πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα, οι τεχνολογικές αλλαγές ενδέχεται επιτέλους να σπάσουν τη λαβή αυτού του καρτέλ.

Οι εξετάσεις του ΒΑR, το τεστ εισαγωγής στη νομική (LSAT) και η ίδια η φοίτηση στη νομική σχολή αποτελούν το τίμημα για την ένταξη σε μια νομική συντεχνία προστατευμένη από το κράτος, όχι διαφορετική από τις άδειες ταξί ή τις άδειες πώλησης αλκοόλ. Είναι ουσιαστικά παράνομο να εκπροσωπείς κάποιον άλλον στο δικαστήριο χωρίς να έχεις περάσει αυτή την εξέταση, μια εξαίρεση στον γενικό κανόνα ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να μπορούν να προσλαμβάνουν όποιον θέλουν χωρίς την άδεια της κυβέρνησης. Στην Καλιφόρνια, σχεδόν οι μισοί από τους 7.362 υποψηφίους που έδωσαν τις εξετάσεις του Ιουλίου φέτος απέτυχαν. Αυτοί οι αριθμοί δεν βασίζονται σε κάποιο απαραβίαστο πρότυπο, αλλά στο γεγονός ότι η Καλιφόρνια έχει ένα από τα υψηλότερα όρια επιτυχίας στη χώρα, όριο που προσαρμόζεται ανάλογα με τις διαθέσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας.

Η καλύτερη υπεράσπιση αυτού του συστήματος είναι ότι, παρότι δεν είναι απαραίτητο να απομνημονεύει κανείς τον δυσνόητο κανόνα κατά των αιώνιων δικαιωμάτων για να γίνει ικανός δικηγόρος (αφού μπορεί πάντα να χρησιμοποιήσει το Google) η ιδιοσυγκρασία του ατόμου που έχει την υπομονή και την αντοχή να μελετήσει για αυτές τις εξετάσεις είναι και η ιδιοσυγκρασία που κάνει έναν δικηγόρο αποτελεσματικό. Πριν μπορέσει να μαθητεύσει, αντί να φοιτήσει σε παραδοσιακή νομική σχολή, η Καρντάσιαν είπε ότι απέτυχε τρεις φορές στο απαιτούμενο “baby BAR”. Το επιχείρημα είναι ότι αυτό δείχνει πως δεν είναι κατάλληλη από άποψη χαρακτήρα ή νοητικών δεξιοτήτων για να γίνει δικηγόρος. (Το πέρασε τελικά στην τέταρτη προσπάθειά της).

Πολλές εμπειρικές μελέτες αμφισβητούν το κατά πόσο οι εξετάσεις του BAR προβλέπουν πραγματικά τη δικηγορική ικανότητα, αλλά αυτό θα έπρεπε να το αποφασίζει η ελεύθερη αγορά. Δεν αναγκάζουμε τους μηχανικούς αυτοκινήτων ή τους ηλεκτρολόγους να φοιτούν για επιπλέον τρία χρόνια, παρότι τα επαγγέλματά τους μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερη σωματική βλάβη. Βασιζόμαστε σε διαπιστεύσεις, κοινωνικά σήματα, αξιολογήσεις και άλλους μηχανισμούς της αγοράς για να καθορίσουμε την ποιότητα.

Οι δικηγόροι δεν είναι γιατροί, οπότε μπορεί να υπάρξει περισσότερος πειραματισμός στο νομικό επάγγελμα. Οι δικηγόροι δεν λαμβάνουν συνεχώς αποφάσεις ζωής ή θανάτου και, όταν το κάνουν, υπάρχουν διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι η νομική συνδρομή είναι επαρκής. Οι συνηθισμένες εργασίες, όπως η εξέταση συμβολαίων ή η κατάθεση ρυθμιστικών εγγράφων, δεν δικαιολογούν ένα τόσο αυστηρό σύστημα αδειοδότησης.

Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Συστήματα AI συντάσσουν ήδη διαθήκες, συμφωνίες εμπιστευτικότητας, term sheets, συμβάσεις εργασίας και ρυθμιστικά υπομνήματα σε ποιότητα αντίστοιχη ενός δικηγόρου-ασκούμενου. Κάποιοι επισημαίνουν τον περιστασιακό δικηγόρο που δεν ελέγχει επινοημένες παραπομπές και εκτίθεται στο δικαστήριο, αλλά αυτά είναι εξαιρέσεις. Η μεγάλη πλειονότητα των δικηγόρων που χρησιμοποιούν AI δεν θέλουν να το παραδέχονται, όπως και οι γιατροί δεν παραδέχονται ότι ψάχνουν συμπτώματα στο Google, με αποτέλεσμα οι σπoραδικές κακές χρήσεις να τραβούν υπερβολικά την προσοχή σε σχέση με τη ρουτίνα της ορθής χρήσης.

Το τυποποιημένο νομικό έργο, που συνίσταται κυρίως σε ενημέρωση έτοιμων υποδειγμάτων, μπορεί σχεδόν με βεβαιότητα να αυτοματοποιηθεί. Η χρέωση ανά ώρα δεν είναι κάποιο ιερό σύστημα χαραγμένο στις πέτρινες πλάκες του Μωυσή. Είναι μια εφεύρεση του 20ού αιώνα που θα καταρρεύσει όταν το κόστος παραγωγής αποτελεσματικής νομικής εργασίας μειωθεί δραματικά χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με έρευνα της Thomson Reuters, οι δικηγόροι αναμένουν να εξοικονομούν κατά μέσο όρο 240 ώρες τον χρόνο χρησιμοποιώντας εργαλεία γενετικής AI. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη φύση του δικαίου: όταν ένας κανόνας αποδεικνύεται δίκαιος και λειτουργικός, μπορεί απλώς να επαναλαμβάνεται. Στο σύστημα κοινού δικαίου, αυτό σημαίνει ότι το δίκαιο θα έπρεπε να γίνεται περισσότερο αποδοτικό με τον χρόνο.

Οι δικηγόροι, πιθανότατα, θα αντιδράσουν σε αυτή την τεχνολογία διατηρώντας τις νομικές προστασίες τους όσο περισσότερο μπορούν. Είτε πρόκειται για κανόνες περί μη εξουσιοδοτημένης άσκησης δικηγορίας, είτε για την ανάγκη πολλαπλών αδειών ανά πολιτεία, είτε για περιορισμούς στη χρηματοδότηση από εξωτερικούς παράγοντες και στη συμμετοχή μη δικηγόρων σε εταιρικές δομές, το νομικό καρτέλ διαθέτει μια ολόκληρη σειρά εργαλείων για να εμποδίσει την αποδοτικότητα.

Μία από τις πιο επιβλαβείς μορφές προστατευτισμού είναι ο περιορισμός που απαγορεύει σε μη δικηγόρους να είναι εταίροι σε δικηγορικές εταιρείες. Αυτός ο κανόνας εμποδίζει την εξειδίκευση, η οποία αποτελεί θεμέλιο της οικονομικής οργάνωσης. Γιατί να υποθέσει κανείς ότι ένας δικηγόρος που έχει εκπαιδευτεί σε ένα στενό αντικείμενο θα είναι καλός στη διοίκηση, στο μάρκετινγκ ή στις προσλήψεις; Στις περισσότερες άλλες βιομηχανίες, οι CTO ασχολούνται με την τεχνολογία, οι COO με τις λειτουργίες και οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού με τις προσλήψεις. Αλλά στις δικηγορικές εταιρείες, σχεδόν όλοι όσοι λαμβάνουν τις τελικές αποφάσεις πρέπει να είναι δικηγόροι. Η Κιμ Καρντάσιαν θα μπορούσε σίγουρα να διοικήσει ένα τμήμα μάρκετινγκ πιο αποτελεσματικά από μια παραδοσιακή εταιρεία «λευκού κολάρου».

Αυτοί οι κανόνες προωθούνται ως μέτρα προστασίας της δικαιοσύνης ενώ στην πραγματικότητα προστατεύουν τους ήδη κατέχοντες τη δύναμη. Την τελευταία δεκαετία, τα νομικά έξοδα έχουν αυξηθεί με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον πληθωρισμό, την ώρα που η τεχνολογία θα έπρεπε να έχει μειώσει τα κόστη.

Το νομικό επάγγελμα έχει επιβιώσει πείθοντας τους Αμερικανούς ότι η σπανιότητα αποτελεί αρετή από μόνη της. Αλλά μια συντεχνία δεν είναι το ίδιο με έναν θεματοφύλακα. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η χρέωση ανά ώρα να καταλήξει όπως οι πολυτελείς, δεμένες νομικές αναφορές που μαζεύουν σκόνη σε δικηγορικά γραφεία και βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα.

Το BAR μπορεί να αντισταθεί επικαλούμενο την παράδοση, καλλιεργώντας τον φόβο και σφίγγοντας ακόμη περισσότερο τους κανόνες, ή μπορεί να ανοίξει τις πόρτες και να επιτρέψει την καινοτομία. Η δικαιοσύνη δεν προορίζεται να είναι είδος πολυτελείας.

Πηγή: skai.gr

